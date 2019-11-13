"Шторм" в Екатеринбурге. Шлеменко узнал дату боя и имя соперника

Александр Шлеменко (58-12-0) возглавит шоу в столице Урала, выйдя на поединок против действующего чемпиона американской организации Professional Fighters League в среднем весе Луиса Тейлора (18-4-1). Свой крайний бой Шторм провёл в начале сентября на круизном лайнере Costa Venezia, пришвартованном в порту Владивостока специально для избранных гостей Восточного экономического форума. Развлекая почтенную публику в поединке с ноунеймом из США Крисом Ханикаттом, Александр неожиданно проиграл по итогам пяти раундов. К счастью для Шлеменко, этот загадочный поединок не попал в официальный рекорд бойца, а это значит, что россиянин де-юре идёт на победной серии из двух поединков.
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- ⚡️⚡️⚡️ Стало известно имя моего следующего соперника ! На турнире RCC7 «ШТОРМ» сразится с действующим чемпионом PFL Луисом Тейлором (18-4-1) из США. Бой состоится 14 декабря в Екатеринбурге и станет главным событием вечера🔥 @alexandershlemenko @shlemenkostormschool @newstreamteam @kolesnik888 @rcc_mma @tigersarnavskiy @koreshmmarus @rodnyegoroda #шторм #шлеменко #александршлеменко #strom #shlemonko #омск #екатеринбург #бой #мма #соперник #турнир #rcc #rcc7
Луис Тейлор стал долларовым миллионером в ночь на 1 января 2019 года, выиграв в финале Гран-при PFL у выступающего под флагом Германии дагестанца Абусупьяна Магомедова. Для этого 40-летнему американцу потребовалось 33 секунды… В целом Луис — довольно посредственный боец, набивший свой рекорд на поединках с малоизвестными соперниками. Вопрос в данном случае только в том, насколько серьёзно подойдёт к этому сражению Шторм? Не будет ли он отвлекаться в момент подготовки на свою общественную деятельность и борьбу с алкоголизмом?
Поединок Шлеменко против Тейлора станет главным событием RCC 7.
На разогреве у ребят выступит местная звезда ММА Иван Штырков и прекрасно известный в России швейцарец с японско-перуанскими корнями Ясуби Эномото. Поединок пройдёт в промежуточном весе до 85 кг.
Непобеждённый Иван Штырков (16-0-1) львиную долю своих поединков провёл именно в Екатеринбурге, но в 2019 году у Уральского Халка появился шанс заявить о себе на весь мир — Штырков получил контракт с UFC. Выступить Ивану в восьмиугольнике так и не удалось: в преддверии дебюта в UFC в организме россиянина были обнаружены следы использования запрещённых препаратов. Сославшись на недомогание, Иван отказался от поединка, а спустя несколько дней уралец был официально уволен из лучшей на планете лиги.
Ещё одним скандалом, связанным с именем Штыркова, стал случай с "забором" в Екатеринбурге. Иван и представители его бойцовской команды были вовлечены в столкновение с протестующими против возведения храма в парке. Остаётся только догадываться, как екатеринбургская публика поприветствует Штыркова в клетке 14 декабря…
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📢 #RCC7 | Следующий бой Штыркова пройдет в декабре ⠀⠀ Российский боец Иван Штырков (16-0-1) @ivanshtyrkov проведет свой следующий бой в декабре на турнире RCC7. Его соперником станет швейцарец Ясубей Эномото (19-11). Будет ли бой носить статус главного события вечера, еще неизвестно. ⠀⠀ Для Ивана предстоящий бой станет первым за год в Екатеринбурге. В середине лета он подписал контракт с японским промоушеном Rizin и успешно дебютировал, одержав победу техническим нокаутом над южнокорейцем Хун Кимом. Второй бой Штыркова в Rizin планировался на октябрь, причем соперник был уже известен. Однако из-за проведения там Гран-при в легком весе поединок против Джейка Хьюна был отложен на один из следующих турниров. ⠀⠀ Впрочем, контракт с японской организацией предполагает возможность выступления в RCC до того момента, пока Штырков не станет чемпионом Rizin, поэтому 14 декабря он в шестой раз выйдет в клетку уральского промоушена. ⠀⠀ Ясубей Эномото тоже успел подраться в RCC — в прошлом месяце он решением судей выиграл у Михаила Рагозина, одноклубника Уральского Халка. Бой, кстати, был главным событием турнира Intro. Эномото с 2011 года регулярно выступает в России и успел провести в нашей стране 20 поединков. ⠀⠀ Седьмой турнир RCC станет заключительным для промоушена в этом году и пройдет на арене КРК «Уралец» вместимостью 5000 человек. Билеты поступят в продажу в ближайшие дни. ⠀ #rcc_mma #rccmma #archangel_michael_club #Екатеринбург #ИванШтырков #АлександрШлеменко
Не исключено, что симпатии россиян в этот вечер будут на стороне Ясуби Эномото (19-11-0), давно снискавшего уважение и симпатии наших соотечественников своим благородным и достойным поведением как в спорте, так и в жизни. Кстати, в своём крайнем выступлении Швейцарский Самурай нанёс поражение другому представителю Екатеринбурга Михаилу Рагозину, одолев россиянина в рамках турнира RCC 5 раздельным решением.