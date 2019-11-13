"Шторм" в Екатеринбурге. Шлеменко узнал дату боя и имя соперника

Топовые российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Иван Штырков выступят 14 декабря в Екатеринбурге в рамках ивента Russian Cagefighting Championship 7.

Александр Шлеменко (58-12-0) возглавит шоу в столице Урала, выйдя на поединок против действующего чемпиона американской организации Professional Fighters League в среднем весе Луиса Тейлора (18-4-1). Свой крайний бой Шторм провёл в начале сентября на круизном лайнере Costa Venezia, пришвартованном в порту Владивостока специально для избранных гостей Восточного экономического форума. Развлекая почтенную публику в поединке с ноунеймом из США Крисом Ханикаттом, Александр неожиданно проиграл по итогам пяти раундов. К счастью для Шлеменко, этот загадочный поединок не попал в официальный рекорд бойца, а это значит, что россиянин де-юре идёт на победной серии из двух поединков.

Луис Тейлор стал долларовым миллионером в ночь на 1 января 2019 года, выиграв в финале Гран-при PFL у выступающего под флагом Германии дагестанца Абусупьяна Магомедова. Для этого 40-летнему американцу потребовалось 33 секунды… В целом Луис — довольно посредственный боец, набивший свой рекорд на поединках с малоизвестными соперниками. Вопрос в данном случае только в том, насколько серьёзно подойдёт к этому сражению Шторм? Не будет ли он отвлекаться в момент подготовки на свою общественную деятельность и борьбу с алкоголизмом?

Поединок Шлеменко против Тейлора станет главным событием RCC 7.

На разогреве у ребят выступит местная звезда ММА Иван Штырков и прекрасно известный в России швейцарец с японско-перуанскими корнями Ясуби Эномото. Поединок пройдёт в промежуточном весе до 85 кг.

Непобеждённый Иван Штырков (16-0-1) львиную долю своих поединков провёл именно в Екатеринбурге, но в 2019 году у Уральского Халка появился шанс заявить о себе на весь мир — Штырков получил контракт с UFC. Выступить Ивану в восьмиугольнике так и не удалось: в преддверии дебюта в UFC в организме россиянина были обнаружены следы использования запрещённых препаратов. Сославшись на недомогание, Иван отказался от поединка, а спустя несколько дней уралец был официально уволен из лучшей на планете лиги.

Ещё одним скандалом, связанным с именем Штыркова, стал случай с "забором" в Екатеринбурге. Иван и представители его бойцовской команды были вовлечены в столкновение с протестующими против возведения храма в парке. Остаётся только догадываться, как екатеринбургская публика поприветствует Штыркова в клетке 14 декабря…

Не исключено, что симпатии россиян в этот вечер будут на стороне Ясуби Эномото (19-11-0), давно снискавшего уважение и симпатии наших соотечественников своим благородным и достойным поведением как в спорте, так и в жизни. Кстати, в своём крайнем выступлении Швейцарский Самурай нанёс поражение другому представителю Екатеринбурга Михаилу Рагозину, одолев россиянина в рамках турнира RCC 5 раздельным решением.