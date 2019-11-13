Лицо Adidas Алексей Миранчук отказался критиковать новую форму сборной

Как сообщалось ранее, футболисты, которые никак не связаны контрактами с Adidas, заявили, что не готовы играть в новой форме из-за перевёрнутого флага.

После тренировки на сборе в Сочи Алексей Миранчук очень аккуратно высказался о новой форме.

— По поводу формы не могу ничего сказать. Нам дают форму, а мы в ней играем. Как форма может быть нехорошей? На презентации я проходил в ней два часа, и мне было нормально. Мы же никак не можем повлиять на дизайн, — сказал Миранчук.

Сдержанные слова Миранчука не удивляют, ведь он является лицом этой спортивной марки.

РФС уже сообщил, что матчи с Бельгией и Сан-Марино сборная проведёт в старой форме. Что будет дальше с новым комплектом — пока не известно.

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