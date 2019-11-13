Овечкин с сыном на руках вышел на тренировку "Вашингтона"

Капитан столичных прокатился среди игроков "Кэпиталз" с годовалым Сергеем на руках.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на тренировку столичных, держа на руках своего сына Сергея, которому в августе исполнился год. Ови прокатился с сыном на коньках и познакомил своего первенца с партнёрами по "Вашингтону".

Возможно, в будущем Сергей Овечкин подменит на хоккейной коробке своего звёздного папу и будет так же блистать на льду, забивая по 50 голов в сезоне.

В нынешнем регулярном чемпионате Александр Овечкин принял участие в 19 матчах. На счету россиянина 23 (13+10) балла за результативность.