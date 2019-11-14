Adidas открестился от вины за скандальную форму сборной России

По словам представителей концерна, экипировка разрабатывается в тесном контакте с федерацией.

В компании Adidas прокомментировали скандал с формой сборной России. Представитель концерна не объяснил причину странного расположения цветов триколора, а также выразил надежду на то, что компромисс будет найден. При этом в компании подчеркнули, что часть ответственности лежит и на РФС, потому что форма разрабатывается совместно.

— Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнёрскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнёром Российского футбольного союза, и поэтому уверены, что вместе найдём решение, — цитирует Deutsche Welle представителей Adidas.

Напомним, новая форма Adidas национальной команды, выпущенная к чемпионату Европы, вызвала много критики в Сети из-за перевёрнутого флага на рукавах.

Игроки сборной из-за этого отказались выходить в ней на матч с Бельгией. Пресс-служба РФС уже заявила, что оставшиеся матчи отборочного турнира на Евро-2020 команда сыграет в старой форме.

Лицо Adidas Алексей Миранчук отказался критиковать новую форму сборной