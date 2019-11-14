"Дацик и Кокляев нам не нужны". В России стартует битва супергигантов

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев в эксклюзивном интервью Лайфу рассказал подробности о стартующем в наступающем году Гран-при супербольших тяжеловесов, победитель которого получит 50 000 долларов.

— Камил, на днях ты опубликовал пост в "Инстаграме", где анонсировал запуск в 2020 году Гран-при больших парней, чей вес превышает 120 кг, а рост — выше 190 см. Расскажи подробнее об этом проекте, что тебя вдохновило на его создание?

— Мне кажется, поединки тяжеловесов — а в данном случае мы говорим о супертяжеловесах, суперлюдях — всегда завораживают, всегда заставляют болельщиков быть в особом напряжении. Всё может закончиться очень быстро, очень неожиданно. И есть, конечно, какой-то магнетизм в том, что огромные люди лицом к лицу сталкиваются в ограниченном пространстве. Лично я всегда смотрел такие бои с большим удовольствием и думаю, что зрители мои ощущения разделяют. Плюс эти люди обычно бывают очень колоритными, потому что они наделены большими возможностями. Они сами по себе очень интересны. Это не просто восемь бойцов, это восемь бойцов-образов, восемь героев, восемь судеб. Постараемся сделать всё, чтобы их раскрыть!

— В России, да и в мире в целом, не так уж и много тяжеловесов, чей вес больше 100 килограммов. Но в твой проект требуются ребята тяжелее 120 килограммов. То есть спортивная составляющая в этом шоу будет не так важна, как попросту их физические и, скажем так, внешние данные? Где ты попытаешься найти восемь очень больших ребят, способных хоть на что-то в клетке, ведь этот Гран-при должен быть ещё и зрелищным?

— Действительно, поиск таких ребят — одна из главных задач проекта. Мало просто найти человека весом 120 килограммов и более, надо, чтобы он ещё был интересным, колоритным персонажем. Ведь ему предстоит весь год работать со зрителем, и, честно сказать, 130-килограммовый молчун вряд ли нам подойдёт. Будем искать. Таких уже много нашёл тот же Амиран Сардаров. Но его герои — это его герои. А у нас будут свои.

— Есть ли уже кандидаты на участие в этом шоу? Кстати, думаешь ли ты привлечь Вячеслава Дацика, ведь он идеально подходит под такой формат?

— Кандидатов пока нет. Думаю, будем искать из "тяжёлого мира" — "мира железа". Надо будет внимательно присмотреться к таким видам, как толкание ядра, тяжёлая атлетика, к стронгменам. Дацик не подходит… У нас всё-таки задача открывать новых людей, а Дацика уже достаточно хорошо знают. И не такой уж он и большой на самом деле. Хотелось бы видеть ребят погабаритнее, чем он. Но и не факт, что мы сможем с Дациком быть постоянно на связи, как говорится. Хотелось бы, подписав с бойцом контракт, понимать, что он отдаёт себе отчёт в том, что он подписал. В случае со Славой такой уверенности нет.

— Ещё один вероятный кандидат — Михаил Кокляев. Веришь ли ты в то, что он захочет продолжать свой бойцовский путь после встречи с Александром Емельяненко 29 ноября?

— Да, Михаил Кокляев — крутой кандидат, но здесь есть ощущение, что его медийность выше, чем у остальных ребят. Наверняка он будет требовать себе специальные условия, а мне всё же хочется, чтобы у ребят изначально были равные возможности. Чтобы стартовая позиция у всех была единая, а самым главным и медийным должен будет стать тот, кто выиграет этот Гран-при.

— Камил, возвращаясь к самой концепции Гран-при. Нет ли у тебя опасений, что это шоу по своей сути станет фриковым? Как, например, это было в начале 2000-х в Японии, с их действительно большими парнями...

— Зависит от ребят. Если это просто неповоротливый толстяк, который ничего не хочет и вышел всего лишь позабавить публику, то да, ничего хорошего мы не увидим. Постараемся "отфильтровать" такой контингент и сделать, чтобы это были бои [спортсменов]: а) которые могут выступать на уровне хотя бы перворазрядников; б) которые хотят, а не просто "булки, которых съедят". Тогда фриковости будет меньше, и это шоу не получится второразрядным.

— Есть ли у тебя другие мысли по части подобных поединков, к примеру, сделать бои между бойцами с колоссальной разницей в весе или свести в клетке каких-то действительно медийных персон?

— Не спорю, что поединки бойцов с колоссальной разницей в весе — это тоже, безусловно, интересно для зрителей, но здесь всё-таки есть ещё другие факторы. Фактор риска для маленьких ребят. И этот фактор нельзя сбрасывать со счетов, потому что с каждым годом меры безопасности в спорте должны усиливаться. Здесь надо сто раз подумать, прежде чем проводить такие поединки.

— Каким ты всё же видишь будущее ММА? Можно ли констатировать уже тот факт, что шоу в профессиональных лигах становится всё больше и эта прогрессия будет только увеличиваться? Даже в UFC с введённым у них поясом "самого опасного отморозка"...

— Очевидно, что ММА двигается в сторону шоу, это очевидно. Не понимать это и не принимать — просто абсурдно. Да, UFC, как законодатель мод, в очередной раз это подтверждает, устраивая, к примеру, поединок за пояс BMF. Но это другого рода шоу. Это шоу, построенное на ожиданиях определённого боя. Такое шоу вполне приемлемо, как и, наверное, качественная музыка или медиаактивность на мероприятии. Если мы говорим о таком шоу, то такого шоу должно быть ещё больше. Только так можно заразить зрителя в большом потоке информации.

— Твоё мнение о "Битве за хайп" Амирана Сардарова? Есть ли у этого формата будущее, если да, то считаешь ли ты это шоу конкурентом классических российских лиг, включая FNG?

— Я считаю, что Амиран делает большое дело, в том числе и для спорта. Моё мнение сейчас, наверное, не очень популярно, потому что его [Амирана Сардарова] многие критикуют. Но критике подвергается любой деятель… А аргументы у Амирана о том, что он делает всё правильно, есть. Огромное количество просмотров и герои, которых индустрии это шоу уже подарило. К примеру, никто же не догадался вернуть Александра Сидорина в клетку не в качестве рефери, а он это сделал. И вот мы видим, как бывший спортсмен сейчас переживает вторую молодость в спорте, и т.д. Об этом сейчас много говорят в нецелевой аудитории, узнают, что есть ММА, посредством "Битвы за хайп". А потом, глядишь, подсаживаются и на классические лиги, такие как наша. Что касается конкуренции, то она есть только в том смысле, что есть бойцы, которых и мы хотели бы у себя видеть. Но они у Амирана. В этом плане конкуренция, конечно, есть, и это хорошо.