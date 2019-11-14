Полиция нашла подозрительный рюкзак на Гран-при России по фигурному катанию

Несколько силовиков вскрыли содержимое сумки уже за пределами трибун дворца спорта "Мегаспорт".

Сегодня в Москве начался этап Гран-при по фигурному катанию. Соревновательная часть стартует только завтра, а сегодня спортсмены проводят открытые тренировки. Во время одной из сессий стюарды неожиданно попросили болельщицу пересесть на другое место. Девушку к тому же спросили, не помнит ли она, кто сидел сзади неё.

Как оказалось, на трибунах обнаружили подозрительный рюкзак. Стюарды в итоге вызвали на место полицию. Силовики изъяли вещь, вынесли за пределы трибун и уже в коридоре вскрыли сумку. Как сообщил Лайфу сотрудник службы безопасности дворца спорта "Мегаспорт", никакой угрозы для зрителей нет.

В сумке обнаружили документы иностранного болельщика, который куда-то отлучился, оставив свои вещи. Рюкзак в итоге отнесли в местное "бюро находок".

Отметим, что фигуристы, в том числе Александра Трусова и Евгения Медведева, представят свои короткие программы завтра, 15 ноября.