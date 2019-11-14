Трусова не порадовала москвичей суперкомбо из четырёх четверных прыжков

Обладательница двух мировых рекордов упала во время исполнения четверного сальхова.

В московском дворце спорта "Мегаспорт" стартовал Гран-при России по фигурному катанию. Несмотря на то что соревновательная часть начнётся только завтра, даже на тренировочных прокатах присутствует большое количество зрителей.

Российские фигуристки Станислава Константинова, Александра Трусова и Евгения Медведева представили свои произвольные программы. Подопечная Брайана Орсера ни разу не упала, однако на флипе допустила степ-аут.

Обладательница двух мировых рекордов Александра Трусова снова попыталась исполнить четыре четверных прыжка, но сальхов, как и на Гран-при Канады, ей не удался.

Болельщики активно поддерживали фигуристок во время прокатов. Завтра во время короткой программы, которая стартует в 18:30, они наверняка будут делать это активнее.