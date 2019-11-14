"Баннеры мешают". На Гран-при России запретили активно болеть за фигуристов

Во время тренировочных прокатов этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве возник первый мини-скандал.

Любителям фигурного катания, которые пришли на Гран-при России во дворец спорта "Мегаспорт", запретили активно поддерживать своих кумиров. Стюарды начали массово убирать плакаты с изображениями спортсменов с нижних ярусов. Как объяснил Лайфу сотрудник службы безопасности, сигнал об этом поступил от ISU. Организаторы спортивного события попросили убрать плакаты, чтобы они "не попадали в телетрансляцию и не мешали спортсменам".

Напомним, что женщины-одиночницы уже завершили свои тренировки. Александра Трусова упала с четверного сальхова, а Евгения Медведева допустила степ-аут во время исполнения тройного флипа.

Кроме того, во время соревнований на трибунах нашли подозрительный рюкзак, из-за чего пришлось вызывать на место полицию.