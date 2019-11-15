Немчинов: Проще всего свалить проблемы "Лос-Анджелеса" на одного Ковальчука

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составах "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Джерси Девилз", нападающий Сергей Немчинов прокомментировал Лайфу старт российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге.

— Команды сыграли не так много матчей, чтобы делать какие-то глобальные выводы, но всё же что-то подметить уже можно и сейчас, — начал разговор Немчинов. — В НХЛ идёт разгон регулярного чемпионата. Игроки, перешедшие в новые команды, притираются друг к другу, идёт нормальный рабочий процесс, которого не избежать на старте любого сезона. Более менее картина будет ясна, когда клубы сыграют матчей 40. На данный момент те команды, которые в межсезонье претерпели наименьшие изменения в составах, находятся вверху турнирной таблицы. Российских же болельщиков в первую очередь интересуют русские хоккеисты. Для кого-то из них сезон начался успешно, а кто-то ещё только старается освоиться в сильнейшей лиге мира.

Артемий Панарин, Павел Бучневич ("Нью-Йорк Рейнджерс")

— "Рейнджерс" немного лихорадит. Клуб чередует поражения с победами. И это неудивительно, так как команда совсем молодая и ей сейчас сложно показывать стабильно положительный результат. Лидер ньюйоркцев Артемий Панарин полностью оправдывает оказанное ему доверие со стороны тренерского штаба. Артемий набирает очки в каждом матче и даже установил свой личный рекорд по этому показателю. Нет никаких сомнений, что Панарин и дальше будет вести за собой команду, которая в ближайшем будущем обретёт реальную силу.

No stopping that. pic.twitter.com/El0NzroUej — New York Rangers (@NYRangers) October 24, 2019

Что касается Павла Бучневича, то он является наглядным примером того, как надо бороться за своё место под солнцем. Ещё в прошлом году тренер сажал его в запас, не ставил на игры, а если и доверял место в составе, то в третьем-четвёртом звене. Но парень не сдулся, он продолжил усердно работать и теперь играет в первой-второй тройке нападения, являясь очень важной боевой единицей команды. Павел выходит в большинстве и меньшинстве. Он своей работой заслужил это доверие тренера, которое в НХЛ просто так не даётся никому, его нужно завоевать.

Владислав Наместников ("Оттава Сенаторз")

— Наместникову пошла на пользу смена обстановки. Этот обмен из "Рейнджерс" в "Сенаторз" наверняка задел самолюбие Влада. Иногда такие переходы идут во благо хоккеистам, а иногда — наоборот. Но у парня есть характер. Он воспринял эту сделку как новый вызов в своей карьере. И посмотрите, сейчас он находится в лидирующей пятёрке среди игроков команды по заброшенным шайбам и набранным очкам. Игрового времени у него стало в разы больше по сравнению с тем, когда Наместников выступал за "Нью-Йорк". Здесь многое решает отношение самого игрока к делу. Влад — просто молодец.

Наместников и Пажо забили с разницей в четыре секунды, установив рекорд "Оттавы". pic.twitter.com/ztLsmV8mLy — NHL Россия (@NHLrussia) November 10, 2019

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов ("Вашингтон Кэпиталз")

— "Вашингтон" — лидер регулярного чемпионата НХЛ. И в этом лидерстве — большая заслуга российских парней. Сейчас сложно представить "Кэпиталз" без Овечкина и Кузнецова. Ребята получают огромное удовольствие от игры, что идёт на пользу всей команде. Это видно невооружённым глазом. Также я бы отметил игру защитника Дмитрия Орлова и прогресс голкипера Ильи Самсонова. Думаю, что у нашего 22-летнего молодого вратаря — большое будущее.

Kuzy finds the back of the net on this beaut 👍 #CapsFlyers pic.twitter.com/KJMg5MOf8N — Washington Capitals (@Capitals) November 14, 2019

Евгений Дадонов, Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз")

— Сергей Бобровский на данный момент только ищет свою игру, и на это есть объективные причины. Новая команда, новая система, другие защитники, с которыми тоже нужно сыграться и обрести некую химию. Да и вообще, если посмотреть на статистику Сергея, то можно заметить, что он всегда начинает показывать свою лучшую игру в ходе чемпионата, ближе к играм плей-офф. У меня нет никаких сомнений, что Боб выйдет на свой высокий уровень. Нужно просто немного подождать. Дать ему возможность спокойно работать и притереться к новой обстановке.

Дадонов уже какой год играет великолепно, практически без провалов. Евгений и ассистирует, и сам забивает. Он, бесспорно, игрок первого звена "пантер". Их связка с Александром Барковым смотрится потрясающе. И поверьте, они будут только прибавлять.

Evgenii Dadonov slams home the Barkov dish on the power play!#FLAPanthers pic.twitter.com/hS1e6mocu4 — HD365 (@HockeyDaily365) November 10, 2019

Андрей Свечников ("Каролина Харрикейнз")

— Андрей хорош, очень хорош! 21 набранное очков в 19 матчах — тому подтверждение. Я вообще думаю, что в ближайшем будущем он станет одним из лидеров сборной России. Но ему нужно ещё очень многое сделать. Ни в коем случае нельзя снижать к себе требования. Надо пахать, пахать и ещё раз пахать. Только тогда будет результат.

Главный кандидат на лучший гол года. До Свечникова на уровне НХЛ так не забивал НИКТО! pic.twitter.com/fKRgsjsCyR — NHL Россия (@NHLrussia) October 30, 2019

Александр Радулов ("Даллас Старз")

— "Даллас" для меня пока что — самое большое разочарование на старте регулярки. Но опять же: "звёзды" сейчас находятся на восьмом месте зоны плей-офф, на одно очко опережая "Нэшвилл". А разочарование в том, что с таким хорошим подбором нападающих "Даллас" очень мало забивает. Справедливости ради стоит отметить, что и пропускают они немного. У "звёзд" явные проблемы в нападении, в реализации голевых моментов. И это вопрос не только к Радулову, но и ко всей атаке команды.

Alexander Radulov (2) with a fantastic effort to find the back of the net on the rebound!#GoStars pic.twitter.com/qDfc6ofBAd — HD365 (@HockeyDaily365) October 30, 2019

Никита Гусев ("Нью-Джерси Девилз")

— У Гусева идёт притирка к новой для него лиге, партнёрам, требованиям тренерского штаба. "Дьяволы" провели всего лишь 17 матчей. Не нужно забывать, что Никита — новенький в НХЛ. Ему нужно найти своё место, раскрыться по-новому, а этот процесс занимает какое-то время. Также он должен чётко выполнять установку тренера, действовать по игровому заданию, много работать и доказывать, что он нужен команде, если, конечно, он хочет играть в НХЛ. Там очень большая конкуренция. Некоторым хоккеистам позволительно отходить во время игры от установки тренера, но такую привилегию ещё нужно заслужить. Никиту не просто так взяли в команду. В "Девилз" смотрели на него, следили за его игрой, рассчитывали и продолжают рассчитывать на Никиту. Они знают его сильные и слабые стороны. Надеюсь, у него всё получится в НХЛ.

What 👏🏻 a 👏🏻shot 👏🏻



Gusev in SO!!! pic.twitter.com/QciV4XBIxZ — New Jersey Devils (@NJDevils) November 6, 2019

Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес Кингз")

— Сваливать все неудачи "королей" на одного только Ковальчука проще всего, но для меня очевидно то, что вся команда играет неважно. Не скрою, это стало большим сюрпризом. В составе собраны хорошие игроки. Много опытных ветеранов, но пока у них не получается найти правильные сочетания звеньев, наладить взаимосвязь. Может быть, присутствуют какие-то недопонимания с тренерским штабом. Команда застряла на последнем месте в таблице, и пока не видно, за счёт чего главный тренер "Кингз" Тодд Маклеллан будет выправлять ситуацию. Возможно, ссылка Ильи в запас послужит неким сигналом лидерам "Лос-Анджелеса", на которых делало ставку перед началом сезона руководство команды. Илья — опытный игрок и классный хоккеист. Думаю, у него ещё будут шансы проявить себя.

It's almost as if they drew it up like that 😏#GoKingsGo | #HNILA pic.twitter.com/CaDPBPF7eC — LA Kings (@LAKings) October 20, 2019

Илья Михеев ("Торонто Мейпл Лифс")

Илья очень бодро начал регулярный чемпионат, забивая шайбы и раздавая голевые пасы. Но потом он сбавил обороты. Сложно сказать, с чем это связано. Чтобы найти верную причину этого спада, нужно быть в постоянном контакте с игроком. Для Михеева этот сезон — первый в НХЛ. Хочется надеяться, что опытный тренер "Торонто" Майк Бэбкок разберётся в ситуации, а Илья в дальнейшем будет только прогрессировать.

It's almost as if they drew it up like that 😏#GoKingsGo | #HNILA pic.twitter.com/CaDPBPF7eC — LA Kings (@LAKings) October 20, 2019

Немчинов также назвал лучших игроков текущего регулярного чемпионата, среди которых, по его мнению, очень непросто выделить кого-то одного.

— Хороших игроков очень много. Сложно выделить кого-то одного, определить лучшего. Точно не ошибусь, если назову таких хоккеистов, как капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, его партнёр по звену — немец Леон Драйзайтль, наш Александр Овечкин, нападающий "Бостона" Давид Пастрняк. Все эти парни — лидеры, а их команды занимают первые места в своих дивизионах, — подытожил эксперт.