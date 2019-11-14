Верните кремлёвскую стену! Какая форма сборной России лучшая?

Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов / ТАСС / Егор Алеев

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Новая форма сборной России для чемпионата Европы 2020 года вызвала скандал из-за перевёрнутых полосок триколора. Теперь даже стоит вопрос о том, чтобы переделать этот комплект. По крайней мере, матчи против Бельгии и Сан-Марино национальная команда будет проводить в старой форме. А какой комплект лучший в XXI веке?

Чемпионат мира 2002 года

  • Результат — невыход из группы

После Евро-1996 наша футбольная федерация подписала контракт с фирмой Nike. В таких комплектах сборная России играла на ЧМ-2002

Фото © Соцсети

Чемпионат Европы 2004 года

  • Результат — невыход из группы

За пару лет форма не слишком изменилась. К самому турниру разве что игровые номера обвели в круги

Фото © ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев

Чемпионат Европы 2008

  • Результат — бронзовые медали

На самом успешном турнире в современной истории сборная России играла в красной форме с флагом по бокам

Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов

Чемпионат Европы 2012 года

  • Результат — невыход из группы

Через 4 года Adidas сменил Nike, а флаг превратился в своеобразную ленту выпускника. Но это не помогло "выпуститься" из группы

Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Чемпионат мира 2014 года

  • Результат — невыход из группы

К бразильскому мундиалю сборная России вернулась к кремлёвскому варианту формы. Многие считают её лучшей в истории

Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин

Чемпионат Европы 2016 года

  • Результат — невыход из группы

Тот же комплект должен был помочь и во Франции. Не помог

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Чемпионат мира 2018 года

  • Результат — 1/4 финала

К домашнему чемпионату мира сборная вернулась к победному красному цвету футболок, добавив к комплекту гетры в цветах флага

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Чемпионат Европы 2020 года

Форма к грядущему чемпионату Европы вызвала скандал. Нас ждёт новый комплект?

Фото © twitter/adidasfootball

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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