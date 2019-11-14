Верните кремлёвскую стену! Какая форма сборной России лучшая?
Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов / ТАСС / Егор Алеев
Чемпионат мира 2002 года
- Результат — невыход из группы
После Евро-1996 наша футбольная федерация подписала контракт с фирмой Nike. В таких комплектах сборная России играла на ЧМ-2002
Фото © Соцсети
Чемпионат Европы 2004 года
- Результат — невыход из группы
За пару лет форма не слишком изменилась. К самому турниру разве что игровые номера обвели в круги
Фото © ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев
Чемпионат Европы 2008
- Результат — бронзовые медали
На самом успешном турнире в современной истории сборная России играла в красной форме с флагом по бокам
Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов
Чемпионат Европы 2012 года
- Результат — невыход из группы
Через 4 года Adidas сменил Nike, а флаг превратился в своеобразную ленту выпускника. Но это не помогло "выпуститься" из группы
Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
Чемпионат мира 2014 года
- Результат — невыход из группы
К бразильскому мундиалю сборная России вернулась к кремлёвскому варианту формы. Многие считают её лучшей в истории
Фото © ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
Чемпионат Европы 2016 года
- Результат — невыход из группы
Тот же комплект должен был помочь и во Франции. Не помог
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Чемпионат мира 2018 года
- Результат — 1/4 финала
К домашнему чемпионату мира сборная вернулась к победному красному цвету футболок, добавив к комплекту гетры в цветах флага
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Чемпионат Европы 2020 года
Форма к грядущему чемпионату Европы вызвала скандал. Нас ждёт новый комплект?
Фото © twitter/adidasfootball
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