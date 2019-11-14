Лучший друг Конора наезжает на Хабиба перед кровавым реваншем

В ночь на воскресенье, 17 ноября, они сделают это вновь! Ультразрелищные в кулачных поединках Артём Русский Молот Лобов и Джейсон TheKid Найт проведут ожидаемый фанатами "кровавых заруб" реванш спустя семь месяцев с момента своей первой встречи. Поединок Легенды и Кида возглавит шоу BareKnuckleFC9 в Билокси (Миссисипи, США).

В апреле нынешнего года Лобов и Найт вывели индустрию кулачных поединков, или попросту "бокса голыми кулаками", на новый уровень. Бескомпромиссный пятираундовый бой, лужи крови, множественные рассечения на лицах и гематомы… Именно так вкратце можно охарактеризовать встречу Артёма и Джейсона в ринге BKFC. Кровавое шоу, как оказалось, пришлось по душе многим фанатам спорта и экстремальных зрелищ. Неожиданно друг Конора Макгрегора при непосредственном участии другого неудачника UFC — Джейсона Найта — смог найти себя в новом формате и стать звездой!

Это оказалось не пределом для Русского Молота — спустя два месяца с момента встречи с Найтом Лобов вышел на бой против экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи. К удивлению многих, Артём смог перехитрить матёрого боксера в "шахматной партии" и победить. Отметим, что схватке Легенды и Пола предшествовали гигабайты трештокинга преимущественно со стороны Малиньяджи, наверняка заставлявшие краснеть даже таких гуру "залезть под кожу", как Чейл Соннен и Майкл Биспинг…

Джейсон Найт после встречи с Легендой больше не выступал, слетев с боя против ветерана ММА Деонардо Гарсии по причине травмы. По словам победителя шоу DanaWhite’sContenderSeries Брока Вивера, сейчас 27-летний TheKid находится в своей лучшей форме за всю карьеру. Такой вывод боец ММА сделал, увидев, как Джейсон лихо подрался сразу с двумя неизвестными оппонентами в… туалете ночного клуба. "Зацените в деле одного из настоящих уличных королей, который в эти выходные вернётся к войне с Артёмом Лобовым на турнире Bare Knuckle FC в Билокси, штат Миссисипи. Их первый бой был эпохальным событием, и нас ограбили, но второй мы не оставим судьям. Убить или быть убитым ментально! Джейсон Найт находится в лучшей форме, которую я когда-либо видел, и более сфокусирован, чем раньше. Плюс на его стороне новая сила — это Бог, и если Бог за нас, то кто против?" — написал Вивер в своём аккаунте в "Твиттере".

This Saturday the kid gets his revenge on lobov live on ppv @bareknucklefc @Jasonthekid23 pic.twitter.com/fAxYU3Tcw0 — Brok Weaver UFC (@BWeaverufc) November 12, 2019

Поможет ли этот туалетный спарринг Джейсону в бою против Артёма Лобова, готовящегося наверняка немного по другой программе, узнаем в этот уик-энд. Впрочем, очевидно одно: в отличие от американского противника, устраивающего экстравагантные замесы-спарринги в кабинке туалета, Русский Молот делает упор на ментальную подготовку. Иначе как трактовать слова Артёма в эфире подкаста Чейла Соннена, что до разрешения конфликта с Хабибом Нурмагомедовым ещё далеко? Нас ждёт продолжение видео "Больше не делай такие вещи"?