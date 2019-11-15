Вратарь "Ак Барса" установил сухой рекорд КХЛ

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Воспитанник казанцев сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении более пяти часов, оформив за это время четыре шат-аута.

Голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и чемпионатов России по длительности сухой серии, которая теперь составляет 316 минут и девять секунд. 24-летний вратарь превзошёл достижение Алексея Мурыгина (302 минуты и 11 секунд). Рекордная серия Билялова прервалась в середине второго периода в домашнем матче против челябинского "Трактора" (4:1).

Регулярный чемпионат КХЛ

"Ак Барс" (Казань) — "Трактор" (Челябинск) — 4:1 (2:0; 1:1; 1:0)

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