Вратарь "Ак Барса" установил сухой рекорд КХЛ

Голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и чемпионатов России по длительности сухой серии, которая теперь составляет 316 минут и девять секунд. 24-летний вратарь превзошёл достижение Алексея Мурыгина (302 минуты и 11 секунд). Рекордная серия Билялова прервалась в середине второго периода в домашнем матче против челябинского "Трактора" (4:1).
ФАНТАСТИКА! 🔥🔥🔥— ХК Ак Барс (@hcakbars) November 14, 2019
316 минут и 9 секунд – самая длинная сухая серия в истории чемпионатов России и @khl
Тимур Билялов – монстр! pic.twitter.com/jq8P5bmecq
Регулярный чемпионат КХЛ
"Ак Барс" (Казань) — "Трактор" (Челябинск) — 4:1 (2:0; 1:1; 1:0)