Кучеров c "Тампой" покуражился над "Рейнджерс" Панарина

Гол и три результативные передачи Никиты Кучерова помогли "молниям" дома разгромить "парней с Бродвея".

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" на домашнем льду со счётом 9:3 разгромила "Нью-Йорк Рейнджерс". Главным героем встречи стал российский нападающий "молний" Никита Кучеров, отметившись заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

Nikita Kucherov! Tampa with their third goal in six minutes!#GoBolts pic.twitter.com/SS8xqv5qur — HD365 (@HockeyDaily365) November 15, 2019

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал два очка в матче, дважды ассистировав своим партнёрам. Таким образом, россиянин продлил свою результативную серию до 10 матчей, обновив собственный рекорд, установленный им в сезоне 2016/17. Тогда, выступая за "Чикаго Блэкхокс", Хлебушек набирал очки в девяти играх подряд.

Также по результативной передаче оформили защитник "Тампы" Михаил Сергачёв и нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 20 бросков из 23, а вратарь Александр Георгиев, коллега Василевского из "Нью-Йорка", после четырёх пропущенных шайб в первом периоде был заменён.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Нью-Йорк Рейнджерс" — 9:3 (4:1; 4:0; 1:2)