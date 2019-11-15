Сведёт олдскулы! В Бразилии сойдутся бойцы ММА старой школы

Отгремев ивентом в минувший уик-энд в России, компания Ultimate Fighting Championship отправляется в наступающее воскресенье в Южную Америку — 17 ноября в Бразилии пройдёт турнир UFC Fight Night 164, заглавным поединком которого станет встреча местной звезды Роналдо Соузы и польской сенсации Яна Блаховича.

Но прежде чем зрители увидят в деле этих ребят, порог клетки переступит живая легенда смешанных единоборств из славного бразильского города Куритиба Маурисио Руа (26-11-0). Сложно осознавать тот факт, что Шогуну только 37 лет, особенно это с трудом даётся тем поклонникам ММА, которые не понаслышке знают, что такое PRIDE, и помнят эпические сражения зрелищного бразильца в Стране восходящего солнца. О да, в бытность этого японского промоушена Руа был самой настоящей рок-звездой от мира смешанных единоборств.

В это трудно поверить, но в двухтысячных Маурисио дважды нокаутировал Алистера Оверима, нокаутировал Рикардо Арону, засамбитил ныне покойного Кевина Рэнделмана и попросту уничтожил соккер-киками Квинтона Джексона…

Да-да, того самого Джексона, которому 31 декабря на пару с Фёдором Емельяненко предстоит развлекать в клетке японскую публику перед наступлением Нового года. Перебравшись после развала культового японского промоушена в 2007 году в UFC, Шогун продолжил собирать скальпы бойцовских легенд, нокаутировав экс-чемпионов Марка Коулмана и Чака Лиддела.

В 2010 году нокаут в поединке с Лиотой Мачидой был конвертирован в чемпионский пояс. Но властвовать в полутяжёлом весе Руа смог только 10 месяцев — первая же защита пояса обернулась для Маурисио его утратой. Титул чемпиона Шогун потерял в поединке с Джоном Джонсом, нокаутировавшим бразильца в третьем раунде. Несмотря на потерю пояса, Руа всегда был близок к титулу, но нестабильность в выступлениях так и не позволила именитому бойцу получить шанс вновь стать лучшим из лучших. Бразильский нокаутер по-прежнему опасен в клетке, выиграв в последних пяти выступлениях четыре раза. Но возраст беспощаден ко всем… Каждое выступление Шогуна — это как игра в русскую рулетку: Маурисио либо нокаутирует, либо будет нокаутирован. Третьего не дано…

На этот раз оппонентом южноамериканца станет скучноватый шотландец Пол Крейг (12-4-0). Что известно о 31-летнем британце? Наверное, только то, что в 2018 году ему удалось каким-то сюрреалистичным образом испортить дебют в UFC и нанести первое поражение в карьере Магомеду Анкалаеву… Это было безумие. Проигрывая по ходу поединка все три раунда, ровно за 1 секунду до финального гонга Пол умудрился поймать дагестанского полутяжа из чеченского клуба "Ахмат" на "треугольник".

Маурисио Руа, подгоняемый бразильской торсидой, будет обязан завоевать досрочную победу и подумать о… заслуженной пенсии. Впрочем, Крейг — это не тот соперник, после боя с которым легендам стоит уходить…

В главном событии вечера бразильский трудяга Роналдо Жакаре Соуза (26-7-0) дебютирует в полутяжёлом весе, выйдя на бой с польским топом Яном Блаховичем (24-8-0). Нокаутировав в ноябре 2018 года Криса Вайдмана, Жакаре должен был провести реванш с могучим и ужасным Йоэлем Ромеро, но кубинец за несколько недель до боя заболел и был вынужден отказаться от встречи с бразильцем. На замену титулованному борцу вышел менее известный Джек Херманссон, совершивший один из главных апсетов года: шведу удалось перестрелять Соузу по итогам пяти раундов, тем самым спутав бразильцу все карты. Роналдо не придумал ничего лучше, чем оставить средний вес в прошлом и попробовать взять штурмом дивизион потяжелее.

Ян Блахович, так же как и Жакаре, находился в шаге от титульного шанса, но в самый неподходящий момент уступил нокаутом Тиаго Сантосу. Это поражение прервало победную серию Яна, в рамках которой были биты Джаред Каннонье, Джими Манува и Никита Крылов. Оправившись от поражения в поединке с Сантосом, Блахович сломал челюсть Люку Рокхолду.

На кону этого противостояния наверняка будет стоять претендент номер один. Несмотря на то что никто из UFC открыто нам об этом не говорит…