Москва слезам не верит. У Медведевой — последний шанс вернуть былое величие

Предпоследний этап чемпионской серии Гран-при по фигурному катанию нынешнего сезона пройдёт в Москве. А для двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой, которая после ухода от Этери Тутберидзе оказалась на задворках, это последний шанс вернуться в элиту. Для попадания в финал ей нужна только победа, но добыть её в битве с юной королевой четверных Александрой Трусовой будет очень непросто: на этот раз Медведевой не поможет один лишь артистизм, ей нужно исполнять все элементы без срывов и надеяться на ошибки соперниц.

Евгения Медведева вернулась в Москву — это всегда большое событие для мира фигурного катания. Двукратная чемпионка мира и Европы родилась в российской столице, и именно с этим городом связаны её главные карьерные успехи. Потому что здесь, в "Хрустальном", у Этери Тутберидзе, она превратилась в ту Медведеву, которая влюбила в себя весь мир.

Однако после ухода к канадскому тренеру Брайану Орсеру прославленная фигуристка стала лишь бледной тенью самой себя и до сих пор никак не может вернуться на вершину. Где, как не в родном городе, ей снова взойти на олимп фигурного катания?

Медведеву в Москве просто обожают. В "Мегаспорте", который принимает Гран-при России по фигурному катанию, ни у одного спортсмена нет такой поддержки, как у бывшей подопечной Тутберидзе. Даже Александра Трусова, уже покорившая весь мир своими мировыми рекордами и четверными прыжками, пока не успела влюбить в себя фанатов настолько сильно. Другое дело, что безоговорочной фавориткой московских соревнований является именно 15-летняя Дейенерис. Но Rostelecom Cup 2019 всё равно задирает интригу, ведь этот этап Гран-при — последний шанс для Медведевой вернуться на вершину и спасти свою карьеру.

Медведева жёстко рухнула после прыжка и влетела в борт на Гран-при Канады

Откуда такая драматизация? Она обусловлена исключительно результатами! Факт: после бегства от Тутберидзе к Орсеру Медведева не смогла выиграть ни одного более или менее значимого турнира. В её активе лишь победы в финале Кубка России и коммерческого Shanghai Trophy и бронза чемпионата мира. Звучит вроде бы солидно, но явно не для фигуристки, которая на протяжении двух лет никому не давала даже надежды на победу, собирая золотые медали всех турниров.

В этом году Медведева стала пятой на "домашнем" Гран-при Канады и теперь приехала на по-настоящему домашний этап за победой. Ведь исключительно победа на Гран-при России может дать ей надежду на попадание в финал чемпионской серии! Это может звучать невероятно, учитывая, как Трусова, Щербакова и Косторная сметают всех (даже Туктамышеву) на своём пути, да японки с американками подтягиваются. Но чудеса случаются, и Медведева как никто умеет за них бороться.

Первое, что Медведева должна для этого сделать, — это выиграть Гран-при России. Она уже делала это в 2017 году, причём с внушительной суммой баллов — 231,21. Повторения такого результата в этом году вполне могло бы хватить для победы с учётом гипотетических ошибок Александры Трусовой.

Второе, что необходимо Медведевой для финала, — это невероятное стечение обстоятельств. Если в тройку лучших на Гран-при России попадут Трусова и Мияхара (а это весьма вероятно), то ученице Орсера нужно надеяться на чумовой расклад в Японии: чтобы Загитова, Косторная и Кихира не попали в топ-3. Да, звучит странно, но провалы случаются у всех, да и судейство в этом году способно удивить.

Третье, что может облегчить жизнь Медведевой в случае её победы в Москве, — это провал Мияхары (место за пределами топ-3) и максимум третье место для Белл. В таком случае Медведевой можно будет не смотреть Гран-при Японии, а спокойно покупать билеты на финал в Турин.

Сама фигуристка настроена весьма решительно.

Не хочу говорить ни о своих планах, ни о том, что чувствую. Я знаю, что пошло не так в прошлый раз, я знаю, над чем работать. Я исправлю и на Гран-при России постараюсь больше такого не допустить Евгения Медведева Фото © instagram / jmedvedevaj

Есть для такого расклада предпосылки, кроме мечты о невероятном камбэке некогда лучшей фигуристки мира? Определённо. Накануне во время тренировочных прокатов Медведева ни разу не упала, а та же Александра Трусова сделала это дважды.

Учитывая, насколько контент юной спортсменки сложнее, чем у её соперницы, именно такое развитие событий — единственный шанс Медведевой. Время её тотального доминирования осталось в прошлом, и сейчас ей недостаточно просто идеально исполнить программу, нужно надеяться на ошибки соперниц. Одними слезами тут делу не поможешь, да и Москва им, как известно, не верит.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Rostelecom Cup

Москва, Россия

15 ноября

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16 ноября