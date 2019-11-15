Такой откровенной сборная не была. Черчесов перед важной битвой сделал поблажки

Российская сборная перед матчем за первое место в группе с бельгийцами провела тренировку в Санкт-Петербурге, где журналистам разрешили приблизиться к команде вплотную.

Команда ещё вчера вечером прилетела из тёплого Сочи в холодный Санкт-Петербург. Сегодня подопечные Черчесова провели тренировку на "Газпром-арене", но за счёт закрытой крыши занятие прошло в комфортных условиях. Так что контраст с сочинской погодой оказался минимальным.

Тренировка традиционно началась с собрания, где Станислав Саламович дал установку. Затем игроки приступили к бегу с мячом и разминке. Всё бы ничего, но впервые, пожалуй, за много лет журналистов подпустили вплотную к футболистам. Обычно же команда тренировалась на противоположной стороне поля, откуда ничего толком не было видно. Теперь же можно было даже слышать указания тренерского штаба и переговоры игроков.

Сам матч отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 Россия — Бельгия состоится завтра, в 20:00 (мск). Обе команды уже обеспечили себе досрочный выход в финальную часть турнира.

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