Роналду переплюнул Дзюбу по голам в отборе на Евро-2020

Капитан сборной Португалии оформил хет-трик и обошёл своего коллегу из российской команды.

Долгое время капитан сборной России Артём Дзюба преследовал израильтянина Эрана Захави в бомбардирской гонке отборочного турнира Евро-2020. Однако теперь россиянина обскакали его коллеги по амплуа и званию — тоже капитаны и тоже бомбардиры Гарри Кейн и Криштиану Роналду.

Англичанин накануне отметился хет-триком в ворота Черногории, португалец отгрузил три гола Литве. В итоге у Кейна теперь, как и у Захави, — 11 голов, у Роналду — 10, у Дзюбы — 9.

У Дзюбы ещё будет шанс сказать своё слово в бомбардирской гонке. 16 ноября сборная России сыграет с Бельгией, 19-го — с Сан-Марино.