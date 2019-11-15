Роналду переплюнул Дзюбу по голам в отборе на Евро-2020

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Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Капитан сборной Португалии оформил хет-трик и обошёл своего коллегу из российской команды.

Долгое время капитан сборной России Артём Дзюба преследовал израильтянина Эрана Захави в бомбардирской гонке отборочного турнира Евро-2020. Однако теперь россиянина обскакали его коллеги по амплуа и званию — тоже капитаны и тоже бомбардиры Гарри Кейн и Криштиану Роналду.

Англичанин накануне отметился хет-триком в ворота Черногории, португалец отгрузил три гола Литве. В итоге у Кейна теперь, как и у Захави, — 11 голов, у Роналду — 10, у Дзюбы — 9.

<p>Фото © <a href="https://ru.uefa.com/european-qualifiers/statistics/" target="_blank">UEFA</a></p>

У Дзюбы ещё будет шанс сказать своё слово в бомбардирской гонке. 16 ноября сборная России сыграет с Бельгией, 19-го — с Сан-Марино.

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