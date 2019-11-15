Головин не поможет сборной России в битве против лучшей команды мира

Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, где завтра команда сыграет с Бельгией, занимающей первое место в рейтинге ФИФА.

Одной из главных новостей, которую Черчесов сообщил журналистам, стало то, что игрок "Монако" Александр Головин не сыграет с Бельгией.

— Головин и в Сочи одну тренировку попробовал с нами провести, и сегодня тут. Есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть, — заявил Черчесов.

Также он высказался о подготовке команды к матчу за первое место с бельгийцами.

— Сбор прошёл так, как мы и планировали. Всё хорошо. Мы специально сделали игру в ноябре здесь, в Санкт-Петербурге. Мы довольны, что находимся здесь. По крыше вопросов нет. Вроде не душно. Нужно у игроков спросить, — отметил он.