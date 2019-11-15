"О моде поговорим потом". Черчесов резко высказался о скандальной форме Adidas

Во время пресс-конференции в Санкт-Петербурге главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал форму Adidas, у которой на рукавах перевёрнут флаг.

— Есть федерация, есть и технический спонсор. Эти вопросы решают они. Мы, честно говоря, ни одной секунды не думали и не обсуждали с командой это. Кстати, наша прежняя форма, в которой мы играли на чемпионате мира, тоже вам не нравилась! Мы спокойно будем играть в той форме, которую нам дадут. Часто в прессе пишут больше, чем есть на самом деле. Давайте о футболе, а о моде поговорим потом, — сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что футболисты, которые не имеют личного контракта с Adidas, отказались играть в новой форме.