Чушь и выдумки. Черчесов опроверг возвращение Акинфеева в сборную

По словам главного тренера сборной России, он даже не звонил вратарю с такой просьбой.

На пресс-конференции перед матчем с Бельгией Станислава Черчесова не могли не спросить о возможном возвращении Игоря Акинфеева в сборную. Главный тренер был к этому готов: он решительно опроверг эту информацию.

— Я никогда не готовлюсь к пресс-конференциям, но тут специально посмотрел: последний раз я виделся с Акинфеевым в августе на его турнире. Второй контакт был с ним в октябре, когда он прислал мне эсэмэску с просьбой передать ребятам поздравления с победой. Вот и всё наше общение за последнее время, — заявил Черчесов.

Главный тренер сборной также обозначил, что первый номер Гильерме по-прежнему остаётся в силе. Именно голкипер "Локомотива" будет защищать цвета сборной России в матче с Бельгией.