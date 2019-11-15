Дюков: Вилков отстранён от матчей РПЛ, судьба Егорова решится в декабре

В Санкт-Петербурге президент РФС Александр Дюков выступил перед журналистами, где рассказал о реформах в судейском корпусе.

Главным заявлением Дюкова стало то, что Ашот Хачатурянц занял место Николая Левникова на посту главы судейского комитета.

— Судейский комитет рекомендовал Хачатурянца на этот пост, исполком единогласным решением утвердил его кандидатуру. Также нас ждёт большая аналитическая работа, которая началась ещё летом. В декабре уже подробнее расскажем о том, какой будет реформа, — отметил Дюков.

Также он назвал несколько направлений, которые будут проработаны.

— Мы будем продолжать работу системной подготовки арбитров. Нужно делать её современной, чтобы мы имели общий и единый стиль судейства. Второе направление — это важно сделать, чтобы не было у нас двойного прочтения. Нужно трактовать всё одинаково. Также судьям нужно ввести оценки, которые составят рейтинг. Он будет влиять на их будущее.

— Я бы предложил всем нам быть объективными. Все ошибаются: и футболисты, и тренеры. Но, с другой стороны, те удачные матчи, которые проводят судьи, тоже должны поддерживаться, — пояснил он. — Ошибаются даже известные зарубежные специалисты. Не думаю, что привлечение их поможет нам.

Но больше всего журналистов волновал вопрос о дальнейшей судьбе Александра Егорова и арбитра Вилкова.

— Егорову мы дали время до конца 19-го тура. Потом будут подведены итоги. Понимаю, что много негатива и вопросов к нему, но вы должны понимать, что не он выходит на поле со свистком, а арбитры, — сказал Дюков. — Что касается Вилкова, то ошибки есть не только у Вилкова. Я не согласен с его оценкой в матче "Зенит" — ЦСКА. В следующих турах Вилков не будет работать. Он отстранён.