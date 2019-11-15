РФС — о скандале с Adidas: Мы не согласовывали форму с перевёрнутым флагом

Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировали скандал с формой Adidas.

Дюков - о форме pic.twitter.com/dmcmCSqTih — Life | Спорт (@sport_lf) November 15, 2019

Александр Алаев заявил журналистам в Санкт-Петербурге, что сложившаяся ситуация — это общая ошибка.

— Мы делали Adidas замечания. В начале января нам присылали эскизы, но без флага. Нам эта форма показалась простой, и было решение — вернуть какую-то символику. Представленный вариант мы не согласовывали. Это наша обоюдная вина. Мы с Adidas вместе уже 12 лет. Надеюсь, что сможем исправить ситуацию, — пояснил он.

В свою очередь Дюков отметил, что претензии были не только к дизайну.

— Работа над формой началась ещё летом прошлого года. В сентябре и декабре РФС высказал пожелания и не согласовал предложенный вариант. Мы думали, что сможем договориться. Но нас не устроил не только дизайн, но и качество, — отметил он.