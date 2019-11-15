"Сашка бы нас уделала". Лучшие русские фигуристы боятся 15-летнюю Трусову

Спортсмены, оккупировавшие весь пьедестал Гран-при России после короткой программы, опасаются соревноваться с королевой четверных.

После короткой программы на Гран-при России по фигурному катанию весь пьедестал у мужчин-одиночников оккупировали представители страны — хозяйки соревнований. Вице-чемпион Европы Александр Самарин занял первое место, его коллега с аналогичным титулом Дмитрий Алиев стал вторым, дебютант серии Гран-при Макар Игнатов занял третье место. После своих прокатов все рассыпались в комплиментах московской публике, а также ответили на вызов Александры Трусовой, которая заявила, что не прочь посоревноваться с мужчинами, не все из которых так здорово исполняют четверные прыжки, как 15-летняя фигуристка.

— Вопрос скорее не к нам, а к ISU. Если они так захотят, то почему бы и нет, — коротко ответил Макар Игнатов.

— Это было бы интересно. Сашка бы нас всех... сделала. На самом деле Саша, конечно, молодец, мы на неё равняемся. Когда девочка исполняет четыре четверных прыжка, это восторг, даже в голове не укладывается. Если она будет с нами соревноваться, я... конечно, приму участие, интересно будет побороться, — признался Дмитрий Алиев.

Home fans buzzing as Alexander Samarin takes the top spot in the Men Short Program 🥇🇷🇺

Full results here 👉 https://t.co/sLKi9Eizcq #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/CHVvcMuRLW — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 15, 2019

— То, что Саша делает на льду, это здорово, космический уровень. Уважение и восторг. Но, надеюсь, соревноваться с ней мы пока не будем, — подытожил Александр Самарин.

Напомним, что Александра Трусова выйдет на московский лёд сегодня в 18:30. Однако четверных прыжков придётся подождать до завтра: в короткой программе у женщин они пока не разрешены.