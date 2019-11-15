СКА одержал третью подряд победу, переиграв на выезде "Куньлунь"

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Китае в овертайме со счётом 3:2 победил местный "Куньлунь Ред Стар".
В стартовом отрезке игры командам отличиться не удалось. В начале второго периода гости в течение двух минут усилиями Антона Белова и Александра Дергачёва дважды поразили ворота "драконов" — 2:0. Китайскому клубу удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм благодаря дублю защитника Виктора Бартли — 2:2.
На третьей минуте дополнительного времени матча победу петербургскому клубу принёс точный бросок нападающего Кирилла Марченко.
3:2 — СКА одерживает третью подряд победу и пятую в последних шести матчах.
- Регулярный чемпионат КХЛ
- "Куньлунь РС" — СКА — 2:3 ОТ (0:0; 1:2; 1:0; 0:1)
- "Адмирал" — "Йокерит" — 3:2 Б (1:1; 1:1; 0:0; 0:0; 3:2)
- "Металлург" Мг — "Сочи" — 1:0 (0:0; 1:0; 0:0)