СКА одержал третью подряд победу, переиграв на выезде "Куньлунь"

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Фото © Twitter / Хоккейный клуб СКА

Точный выстрел в овертайме нападающего Кирилла Марченко принёс победу армейскому коллективу в противостоянии с китайской командой.

Санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Китае в овертайме со счётом 3:2 победил местный "Куньлунь Ред Стар".

В стартовом отрезке игры командам отличиться не удалось. В начале второго периода гости в течение двух минут усилиями Антона Белова и Александра Дергачёва дважды поразили ворота "драконов" — 2:0. Китайскому клубу удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм благодаря дублю защитника Виктора Бартли — 2:2.

На третьей минуте дополнительного времени матча победу петербургскому клубу принёс точный бросок нападающего Кирилла Марченко.

3:2 — СКА одерживает третью подряд победу и пятую в последних шести матчах.

  • Регулярный чемпионат КХЛ
  • "Куньлунь РС" — СКА — 2:3 ОТ (0:0; 1:2; 1:0; 0:1)
  • "Адмирал" — "Йокерит" — 3:2 Б (1:1; 1:1; 0:0; 0:0; 3:2)
  • "Металлург" Мг — "Сочи" — 1:0 (0:0; 1:0; 0:0)
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