"Не знаю, как это вышло". Трусова шокировала Москву преждевременным падением

Обладательница двух мировых рекордов внезапно поскользнулась ещё до начала своей короткой программы.

Короткая программа обладательницы двух мировых рекордов Александры Трусовой на Гран-при России началась неожиданно. Королева четверных прыжков внезапно оказалась на льду ещё до начала проката. Фигуристка поскользнулась и оказалась на льду, готовясь занять стартовую позицию.

You don't see this every day! But it'll take more than a fluke fall to stop 🇷🇺Alexandra Trusova..... 🤗 #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/hyJvlwPxHH — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 15, 2019

— Я не знаю, как это вышло. Наверное, волновалась. Но из-за этого падения часть волнения ушла. Мне стало весело и приятно кататься. В какой-то степени мне это даже помогло, — призналась после проката Трусова.

И сама фигуристка, и её тренер Этери Тутберидзе отреагировали на конфуз смехом.

Во время самого проката Трусова падений уже не допустила. Она чисто исполнила двойной аксель и тройной флип, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп. За своё выступление 15-летняя россиянка получила 74,21 балла. По итогам короткой программы Трусову опередила только Евгения Медведева.