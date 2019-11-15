Финал близко! Медведева растопила столичный лёд идеальным прокатом

872

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Двукратная чемпионка мира продемонстрировала столичной публике вдохновенное катание.

Похоже, Евгения Медведева всерьёз намерена выиграть домашний Гран-при и побороться за выход в финал чемпионской серии. По крайней мере, пока всё складывается в пользу двукратной чемпионки мира и Европы. Медведева в Москве выдала лучший прокат в сезоне, идеально исполнив в нём абсолютно все элементы.

Каскад тройной флип — тройной тулуп, а также сольные двойной аксель и тройной риттбергер в итоге подарили Медведевой не только суммарные 76,93 балла, но и громкие овации трибун, которые были счастливые видеть дома свою любимицу.

Получится ли у Медведевой завершить свою миссию и выиграть Гран-при России, станет понятно завтра. Произвольные программы девушки представят в 17:30.

5-й этап

Москва

Rostelecom Cup

Женщины

Короткая программа

  1. Евгения Медведева (Россия) — 76,93
  2. Александра Трусова (Россия) — 74,21
  3. Мэрайя Белл (США) — 67,11
  4. Алексия Паганини (Швейцария) — 65,12
  5. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 64,01
  6. Сатоко Мияхара (Япония) — 63,09
  7. Юна Шираива (Япония) — 60,57
  8. Николь Шотт (Германия) — 57,29
  9. Чэнь Хунъи (Китай) — 57,17
  10. Юхана Йокои (Япония) — 56,51
  11. Станислава Константинова (Россия) — 54,36
  12. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 52,46
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×