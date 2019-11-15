Финал близко! Медведева растопила столичный лёд идеальным прокатом

Похоже, Евгения Медведева всерьёз намерена выиграть домашний Гран-при и побороться за выход в финал чемпионской серии. По крайней мере, пока всё складывается в пользу двукратной чемпионки мира и Европы. Медведева в Москве выдала лучший прокат в сезоне, идеально исполнив в нём абсолютно все элементы.
WOW! What a performance from @JannyMedvedeva 🇷🇺🤩⛸️ A standing ovation AND a season's best score 👏👏 #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/mh2LyfhPdt— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 15, 2019
Каскад тройной флип — тройной тулуп, а также сольные двойной аксель и тройной риттбергер в итоге подарили Медведевой не только суммарные 76,93 балла, но и громкие овации трибун, которые были счастливые видеть дома свою любимицу.
Получится ли у Медведевой завершить свою миссию и выиграть Гран-при России, станет понятно завтра. Произвольные программы девушки представят в 17:30.
5-й этап
Москва
Rostelecom Cup
Женщины
Короткая программа
- Евгения Медведева (Россия) — 76,93
- Александра Трусова (Россия) — 74,21
- Мэрайя Белл (США) — 67,11
- Алексия Паганини (Швейцария) — 65,12
- Екатерина Рябова (Азербайджан) — 64,01
- Сатоко Мияхара (Япония) — 63,09
- Юна Шираива (Япония) — 60,57
- Николь Шотт (Германия) — 57,29
- Чэнь Хунъи (Китай) — 57,17
- Юхана Йокои (Япония) — 56,51
- Станислава Константинова (Россия) — 54,36
- Эмми Пелтонен (Финляндия) — 52,46