Финал близко! Медведева растопила столичный лёд идеальным прокатом

Двукратная чемпионка мира продемонстрировала столичной публике вдохновенное катание.

Похоже, Евгения Медведева всерьёз намерена выиграть домашний Гран-при и побороться за выход в финал чемпионской серии. По крайней мере, пока всё складывается в пользу двукратной чемпионки мира и Европы. Медведева в Москве выдала лучший прокат в сезоне, идеально исполнив в нём абсолютно все элементы.

WOW! What a performance from @JannyMedvedeva 🇷🇺🤩⛸️ A standing ovation AND a season's best score 👏👏 #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/mh2LyfhPdt — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 15, 2019

Каскад тройной флип — тройной тулуп, а также сольные двойной аксель и тройной риттбергер в итоге подарили Медведевой не только суммарные 76,93 балла, но и громкие овации трибун, которые были счастливые видеть дома свою любимицу.

Получится ли у Медведевой завершить свою миссию и выиграть Гран-при России, станет понятно завтра. Произвольные программы девушки представят в 17:30.

5-й этап

Москва

Rostelecom Cup

Женщины

Короткая программа