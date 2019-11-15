"Я ведь работаю!" Наша фигуристка едва не разрыдалась после нелепой ошибки

Станислава Константинова после короткой программы на домашнем Гран-при занимает предпоследнее место.

Станислава Константинова не смогла поддержать порыв Евгении Медведевой и Александры Трусовой, чтобы составить полностью российский пьедестал после короткой программы на домашнем Гран-при. Фигуристка из Санкт-Петербурга упала с тройного лутца, а затем сорвала вращение. Как итог — 54,36 балла и предпоследнее место после первого соревновательного дня.

— Очень обидно, потому что настрой был классный, на тренировке всё сделала. Думала, сейчас выйду и покажу, что я работаю, а не отдыхаю сижу. Поэтому досадно. Срыв комбинированного вращения — это совсем не та ошибка, которую вообще можно допускать. Завтра буду бороться, это я умею. Хочу доказать, что случившееся — это недоразумение. Сегодня я расстроена, но не в отчаянии, — сказала после проката фигуристка.

Слова Константиновой немного расходились с реальной картиной. Девушка "натягивала" дежурную улыбку, однако после самого проката и в микст-зоне едва скрывала слёзы. Было видно, что Станислава очень расстроена из-за своих ошибок. Однако фигуристка обещала завтра исправить их и показать свой максимум. Произвольная программа у женщин начнётся завтра, 16 ноября, в 17:30.