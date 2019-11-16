Овечкин мощным силовым приёмом сокрушил форварда "Монреаля"

Помимо эффектного хита капитан "Вашингтона" отметился заброшенной шайбой, однако это не спасло "столичных" от поражения.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" на выезде со счётом 5:2 победил "Вашингтон Кэпиталз". Самым результативным игроком встречи стал нападающий "Монреаля" Томаш Татар, набравший 4 (1+3) очка за результативность.

В составе "Вашингтона" обе заброшенные шайбы на счету российских хоккеистов. На шестой минуте третьего периода при счёте 0:4 Александр Овечкин в классическом для себя стиле броском из левого круга вбрасывания реализовал большинство.

a BEAUTY from the office pic.twitter.com/7gplnUp6eW — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 16, 2019

А за четыре минуты до финальной сирены Евгений Кузнецов в очередной раз продемонстрировал, как умеет разбираться с голкиперами соперников.

В самом начале встречи случился эпизод, который привёл болельщиков "Вашингтона" в восторг: при счёте 0:0 лидер и капитан "столичных" Александр Овечкин провёл мощный силовой приём против форварда команды "Канадиенс" Джонатана Друена. Хит получился жёстким, но в рамках правил, без какой-либо грязи.

— Это хоккей, а не балет. Я не знаю, как ещё это охарактеризовать. Это был чисто хоккейный эпизод. Он меня не видел, силовой приём был чистым, — прокомментировал после игры свой хит Овечкин.

Несмотря на поражение "Вашингтон" с 32 набранными очками продолжает лидировать в общей турнирной таблице НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" — "Монреаль Канадиенс" — 2:5 (0:0; 0:4; 2:1)