Зубову вручили перстень Зала хоккейной славы

Вместе с прославленным отечественным хоккеистом свои перстни получили ещё четыре представителя самой динамичной в мире игры.

Бывший советский и российский защитник Сергей Зубов получил перстень члена Зала хоккейной славы НХЛ. Ранее клуб "Даллас Старз" вывел из обращения игровой (56) номер, под которым Зубов выступал в составе "звёзд". Помимо россиянина в этот вечер свои перстни также получили Хейли Уикенхайзер, Джим Рутерфорд, Ги Карбонно и Вацлав Недоманский.

Во время торжественной церемонии, которая проходила в Торонто, экс-хоккеистам был предложен конкурс на ловкость. Ветеранам нужно было подбросить шайбу и поймать её на крюк клюшки. Качественно выполнить трюк удалось только Зубову.

Сергей Зубов — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клубов "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Даллас Старз". Он является одним из самых результативных защитников в истории НХЛ. Хоккеист провёл в Национальной хоккейной лиге 16 сезонов, набрав в регулярных чемпионатах 771 (152+619) очко в 1068 матчах. Последним местом работы Зубова был хоккейный клуб "Сочи", в котором он трудился в роли главного тренера.