"Ничего не могу поделать". Самую красивую фигуристку России убивает лишний вес

Этап Гран-при по фигурному катанию в Москве получился по-настоящему триумфальным для хозяев соревнований. В мужском катании весь пьедестал заняли представители России, у женщин-одиночниц и спортивных пар — первые два места. И даже турнир в танцах на льду закончился победой представителей российских спортсменов. На общем фоне сильно выделяется провал Станиславы Константиновой. Самый грустный монолог дня — рассказ самой фигуристки о тяжёлом для неё периоде.

Ещё вчера Станислава Константинова — победительница нескольких турниров и серьёзная конкурентка Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Сегодня же фигуристка, которую называют королевой льда за её модельную внешность, дважды одиннадцатая на двух этапах Гран-при. В России и короткая, и произвольная программа ученице Валентины Чеботарёвой явно не удались. И если вчера Константинова едва сдерживала слёзы, обещая чистый прокат произвольной, то после второго подряд провала была просто опустошена.

— Какое может быть настроение после такого проката? Конечно, разочарована. На тренировках и разминках делала свою работу, и то, что показали прокаты, это совсем не то, на что я рассчитывала. Две недели после Америки я вела очень сильную подготовку, потому что участие на Гран-при России было под вопросом. Но я доказала и всем, и себе, что я достойна здесь находиться: показывала очень чистые прокаты, в том числе в платьях, записывали на видео, анализировали. И я на такой результат не рассчитывала, — начинает свой рассказ Станислава.

Константинова пытается найти позитив, но получается это явно с трудом. Особенно когда рядом Евгения Медведева выдаёт лучший прокат в сезоне и ставит личные рекорды, а Александра Трусова побеждает даже с двумя падениями в произвольной программе.

— Я вижу небольшие улучшения, небольшие подвижки. Я чувствую себя более уверенно, на тренировках показываю более чистые прокаты, чем месяц назад. Следующий старт — вроде как чемпионат России, надеюсь, что смогу достойно выступить. Потому что мне трудно сравнивать себя с самой же собой и с девчонками, которые катаются рядом. Но я надеюсь, что пройду этот сложный этап и вернусь гораздо сильнее, — говорит Станислава.

После двух подряд провальных этапов Гран-при будущее Константиновой уже находится не в её руках.

— Мне хочется быть довольной собой, но не всё зависит от меня. Насчёт турнира в Загребе не знаю, но будет ещё чемпионат города. Провал в Америке отразился на мне, на тренировках меня смотрели специалисты из федерации. Я приехала сюда не для того, чтобы показывать такое катание. Я надеялась чисто откатать обе программы, чувствовала в себе силы. Я надеюсь, что смогу взять себя в руки и за месяц подготовиться к чемпионату России, — надеется фигуристка.

Проблемы переходного возраста не дают мне в полную силу показать всё, что я могу. Трудно, конечно, говорить о переходном возрасте в 20 лет, но у всех всё по-разному Станислава Константинова Фото © instagram / stasya_konstantinovaa

Причиной своих неудач Константинова называет тот самый пресловутый пубертат, который сгубил уже не одну фигуристку. Сейчас Станиславе 19 лет — она на год младше Медведевой и переживает примерно те же самые проблемы, что были у двукратной чемпионки мира в прошлом сезоне.

— Когда всё получается не так, как ты хочешь, начинаешь нервничать, но всё это лечится работой. Я много работаю над собой, и особенно над весом, потому что он в моём возрасте очень трудно скидывается, почти не скидывается вообще. Это очень тяжело, потому что ты вроде бы уже давно в спорте, но ничего не можешь с собой поделать. Такое давление многих ломает, потому что когда тебе 14–16 лет, тебя это не трогает, многие проблемы решаются проще. Но когда становишься старше, то с этим становится сложнее, — сетует Константинова.

Однако фигуристка уверена, что ей удастся побороть все проблемы и вернуться лучшей версией себя. Пример той же Медведевой показывает, что из грязи в князи можно скакнуть уже через год. Только вопрос: нужно ли менять для этого тренера?

— И тут наступает такой момент, что ты либо закончишь, либо будешь работать и сделаешь себя лучше. Саша Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Лиза Туктамышева — наши замечательные девочки сделали шаг в будущее, они делают то, что вчера казалось невозможным. Это очень странно ощущается: катаешься и понимаешь, что год назад ты был в топе, а сейчас... Сейчас многие оказались в таком положении, но эти девчонки — живой пример, что не надо бояться брать на себя такую ответственность, нужно работать. Мы этим и занимаемся, — подытожила Станислава.