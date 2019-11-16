Стал известен состав сборной России на матч против лучшей команды мира

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Фото © LIFE 

Станислав Черчесов определился с составом на игру за первое место в группе, где его парни будут биться с Бельгией.

Стартовый состав нашей сборной выглядит так:

Маринато Гильерме, Марио Фернандес, Алексей Семёнов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Артём Дзюба и Сергей Петров.

Отметим, что с капитанской повязкой традиционно выходит нападающий Артём Дзюба.

Матч отборочного турнира на чемпионат Европы пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 (мск).

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