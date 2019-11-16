Стал известен состав сборной России на матч против лучшей команды мира

Стартовый состав нашей сборной выглядит так:
Маринато Гильерме, Марио Фернандес, Алексей Семёнов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Артём Дзюба и Сергей Петров.
Состав сборной России🇷🇺 на матч против Бельгии🇧🇪 pic.twitter.com/QZ71QNk54r— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) November 16, 2019
Отметим, что с капитанской повязкой традиционно выходит нападающий Артём Дзюба.
Матч отборочного турнира на чемпионат Европы пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 (мск).