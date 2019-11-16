Малафеев и Сычёв погоняли мяч с фанатами перед матчем Россия — Бельгия

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Также любой желающий мог получить автограф с бывшими игроками национальной команды.

Вячеслав Малафеев, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Аленичев и Егор Титов сыграли в футбол с болельщиками, а также раздали автографы. Сначала в коробке фанатам противостояли Малафеев и Аленичев, а Сычёв и Титов подписывали фотокарточки, затем они поменялись местами.

Помимо этого болельщики, пришедшие на стадион в Санкт-Петербурге, смогли поиграть и в виртуальный футбол.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, что матч за первое место в группе Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 (московское время).

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