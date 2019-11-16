"Спартак" благодаря дублю Фёдорова разгромил "Нефтехимик"

В составе красно-белых дублем отметился нападающий Артём Фёдоров. Форвард москвичей в середине первого периода открыл счёт, а за семь минут до финальной сирены установил окончательный результат поединка.
🏒Шайба Артёма Фёдорова (0:1)🚨 pic.twitter.com/rv6sh1uFYv— Spartak Moscow (@spartak_hc) November 16, 2019
Также за гостей отличились Ансель Галимов (24') и Михаил Юньков (35'). У "Нефтехимика" единственную шайбу забросил Дамир Шарипзянов.
"Спартак" победой завершает выездное турне. Следующий матч красно-белые проведут в Москве 20 ноября. Соперником команды Олега Знарка будет ярославский "Локомотив".
- Регулярный чемпионат КХЛ
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Спартак" (Москва) — 1:4 (0:1; 0:2; 1:1)
- "Динамо" (Москва) — "Сибирь" (Новосибирск) — 4:2 (2:0; 0:0; 2:2)
- "Локомотив" (Ярославль) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 5:1 (2:0; 1:1; 2:0)