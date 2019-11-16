"Спартак" благодаря дублю Фёдорова разгромил "Нефтехимик"

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Фото © Twitter / Spartak Moscow

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский "Спартак" в Нижнекамске переиграл местный "Нефтехимик" — 4:1.

В составе красно-белых дублем отметился нападающий Артём Фёдоров. Форвард москвичей в середине первого периода открыл счёт, а за семь минут до финальной сирены установил окончательный результат поединка.

Также за гостей отличились Ансель Галимов (24') и Михаил Юньков (35'). У "Нефтехимика" единственную шайбу забросил Дамир Шарипзянов.

"Спартак" победой завершает выездное турне. Следующий матч красно-белые проведут в Москве 20 ноября. Соперником команды Олега Знарка будет ярославский "Локомотив".

  • Регулярный чемпионат КХЛ
  • "Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Спартак" (Москва) — 1:4 (0:1; 0:2; 1:1)
  • "Динамо" (Москва) — "Сибирь" (Новосибирск) — 4:2 (2:0; 0:0; 2:2)
  • "Локомотив" (Ярославль) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 5:1 (2:0; 1:1; 2:0)
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