Королева четверных Трусова выиграла Гран-при России и пробилась в финал

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв

15-летняя российская фигуристка в произвольной программе допустила несколько ошибок, но это ей не помешало.

Главная фаворитка Гран-при России Александра Трусова в произвольной программе испытала ряд трудностей. "Королева четверных" позволила себе два падения: с четверного сальхова и на каскаде тройной лутц — тройной риттбергер.

Однако техническая база ученицы Этери Тутберидзе настолько превосходит всех остальных, что даже с учётом ошибок она всё равно оказалась безоговорочно лучшей. Трусова чисто исполнила сольный четверной лутц и два четверных тулупа в каскаде — один с тройным тулупом, второй — с тройным сальховом через ойлер.

Спортсменка в итоге набрала 160,26 балла за произвольную программу и 234,47 балла по сумме двух прокатов, оба результата стали лучшими. Александра Трусова стала победительницей Гран-при России, что позволило ей попасть в финал чемпионской серии с лучшим из возможных результатов: две победы на двух этапах.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Москва, Россия

Rostelecom Cup

Женщины

Итоговое положение

  1. Александра Трусова (Россия) — 234,47
  2. Евгения Медведева (Россия) — 225,76
  3. Мэрайя Белл (США) — 205,67
  4. Сатоко Мияхара (Япония) — 192,42
  5. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 187,77
  6. Юхана Йокои (Япония) — 182,68
  7. Алексия Паганини (Швейцария) — 179,69
  8. Чэнь Хунъи (Китай) — 175,77
  9. Николь Шотт (Германия) — 172,08
  10. Юна Шираива (Япония) — 170,03
  11. Станислава Константинова (Россия) — 156,94
  12. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 152,50

Произвольная программа

  1. Александра Трусова (Россия) — 160,26
  2. Евгения Медведева (Россия) — 148,83
  3. Мэрайя Белл (США) — 138,56
  4. Сатоко Мияхара (Япония) — 129,33
  5. Юхана Йокои (Япония) — 126,17
  6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 123,76
  7. Чэнь Хунъи (Китай) — 118,60
  8. Николь Шотт (Германия) — 114,79
  9. Алексия Паганини (Швейцария) — 114,57
  10. Юна Шираива (Япония) — 109,46
  11. Станислава Константинова (Россия) — 102,58
  12. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 100,04
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