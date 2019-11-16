Королева четверных Трусова выиграла Гран-при России и пробилась в финал

15-летняя российская фигуристка в произвольной программе допустила несколько ошибок, но это ей не помешало.

Главная фаворитка Гран-при России Александра Трусова в произвольной программе испытала ряд трудностей. "Королева четверных" позволила себе два падения: с четверного сальхова и на каскаде тройной лутц — тройной риттбергер.

But It's Trusova who takes the title in Moscow! 🤩

Ladies podium

🥇Alexandra TRUSOVA 🇷🇺

🥈Evgenia MEDVEDEVA 🇷🇺

🥉Mariah BELL 🇺🇸



Full results https://t.co/r94LzNRPgp pic.twitter.com/qaBx0Fyqkt — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 16, 2019

Однако техническая база ученицы Этери Тутберидзе настолько превосходит всех остальных, что даже с учётом ошибок она всё равно оказалась безоговорочно лучшей. Трусова чисто исполнила сольный четверной лутц и два четверных тулупа в каскаде — один с тройным тулупом, второй — с тройным сальховом через ойлер.

Спортсменка в итоге набрала 160,26 балла за произвольную программу и 234,47 балла по сумме двух прокатов, оба результата стали лучшими. Александра Трусова стала победительницей Гран-при России, что позволило ей попасть в финал чемпионской серии с лучшим из возможных результатов: две победы на двух этапах.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Москва, Россия

Rostelecom Cup

Женщины

Итоговое положение

Александра Трусова (Россия) — 234,47 Евгения Медведева (Россия) — 225,76 Мэрайя Белл (США) — 205,67 Сатоко Мияхара (Япония) — 192,42 Екатерина Рябова (Азербайджан) — 187,77 Юхана Йокои (Япония) — 182,68 Алексия Паганини (Швейцария) — 179,69 Чэнь Хунъи (Китай) — 175,77 Николь Шотт (Германия) — 172,08 Юна Шираива (Япония) — 170,03 Станислава Константинова (Россия) — 156,94 Эмми Пелтонен (Финляндия) — 152,50

Произвольная программа