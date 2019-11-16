Королева четверных Трусова выиграла Гран-при России и пробилась в финал

Главная фаворитка Гран-при России Александра Трусова в произвольной программе испытала ряд трудностей. "Королева четверных" позволила себе два падения: с четверного сальхова и на каскаде тройной лутц — тройной риттбергер.
But It's Trusova who takes the title in Moscow! 🤩— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 16, 2019
Ladies podium
🥇Alexandra TRUSOVA 🇷🇺
🥈Evgenia MEDVEDEVA 🇷🇺
🥉Mariah BELL 🇺🇸
Full results https://t.co/r94LzNRPgp pic.twitter.com/qaBx0Fyqkt
Однако техническая база ученицы Этери Тутберидзе настолько превосходит всех остальных, что даже с учётом ошибок она всё равно оказалась безоговорочно лучшей. Трусова чисто исполнила сольный четверной лутц и два четверных тулупа в каскаде — один с тройным тулупом, второй — с тройным сальховом через ойлер.
Спортсменка в итоге набрала 160,26 балла за произвольную программу и 234,47 балла по сумме двух прокатов, оба результата стали лучшими. Александра Трусова стала победительницей Гран-при России, что позволило ей попасть в финал чемпионской серии с лучшим из возможных результатов: две победы на двух этапах.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап
Москва, Россия
Rostelecom Cup
Женщины
Итоговое положение
- Александра Трусова (Россия) — 234,47
- Евгения Медведева (Россия) — 225,76
- Мэрайя Белл (США) — 205,67
- Сатоко Мияхара (Япония) — 192,42
- Екатерина Рябова (Азербайджан) — 187,77
- Юхана Йокои (Япония) — 182,68
- Алексия Паганини (Швейцария) — 179,69
- Чэнь Хунъи (Китай) — 175,77
- Николь Шотт (Германия) — 172,08
- Юна Шираива (Япония) — 170,03
- Станислава Константинова (Россия) — 156,94
- Эмми Пелтонен (Финляндия) — 152,50
Произвольная программа
- Александра Трусова (Россия) — 160,26
- Евгения Медведева (Россия) — 148,83
- Мэрайя Белл (США) — 138,56
- Сатоко Мияхара (Япония) — 129,33
- Юхана Йокои (Япония) — 126,17
- Екатерина Рябова (Азербайджан) — 123,76
- Чэнь Хунъи (Китай) — 118,60
- Николь Шотт (Германия) — 114,79
- Алексия Паганини (Швейцария) — 114,57
- Юна Шираива (Япония) — 109,46
- Станислава Константинова (Россия) — 102,58
- Эмми Пелтонен (Финляндия) — 100,04