Медведева зажгла в Москве: поставила рекорд, подняла зал на ноги, но не победила

Двукратная чемпионка мира напомнила, за что её обожают миллионы болельщиков в разных странах.

После идеального проката короткой программы все почитатели таланта Евгении Медведевой затаили дыхание: слишком давно прославленная спортсменка чисто не катала обе программы на одном большом турнире. И вот в родной Москве это снова случилось. Медведева в образе гейши безукоризненно исполнила второй прокат за два дня.

Evgenia Medvedeva thrills the home fans in 🇷🇺 yet again! 🎉#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/xPkCMy1czS — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 16, 2019

Тройные флип, риттбергер и двойной аксель, каскады тройной сальхов — тройной риттбергер, двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп и тройной флип — тройной тулуп — всё абсолютно чисто. Зал стоя приветствовал Медведеву и забросал лёд кучей игрушек.

Брайан Орсер ликовал у борта, а счастливая Евгения бросилась в объятия своего канадского тренера после проката — этот дуэт впервые за полтора года наконец-то показал всем, на что способен. Как раз накануне 20-летия Медведевой (19 ноября), но она чётко обозначила, что сегодняшнее выступление — это ни разу не подарок себе любимой.

— Сегодня не был идеальный прокат. Были помарочки на вращении и шагах. Но в целом два чистых проката — это, конечно, никакой не подарок на день рождения. Я просто сделала свою работу хорошо, подарок — это увидеть людей, по которым я долго скучала. Мы с подругами решили снять номер, провести весь день — с 10 утра и до поздней ночи — за сериалами и вкусной едой, — сказала Медведева после своего выступления.

148,83 балла за произвольную программу и 225,76 балла в сумме — это личный рекорд Евгении Медведевой. Почти на уровне Анны Щербаковой, но до Александры Трусовой далеко: королева четверных даже с двумя падениями оказалась на 11 баллов впереди.

Поэтому финала Гран-при Медведевой не видать. Но сама она относится к этому философски.

— А давайте посчитаем: второе плюс пятое место? Попадаю ли я? Нет, это очевидно. Первые сезоны, когда я каталась, то я просто выходила и делала контент — и вообще не думала про расклады. Сейчас я концентрируюсь только на сегодняшнем дне — вчера после короткой посмотрели классные фотографии, убедились, что макияж хороший, костюм понравился, и сосредоточилась на произвольной. Сегодня уже расслаблюсь, увижу родных и друзей и уже буду концентрироваться на показательных выступлениях, — призналась Медведева.

Даже несмотря на то, что сегодняшний успех, по сути, не принёс Медведевой турнирных результатов, он сделал нечто большее. Он вселил в неё уверенность, и, кажется, теперь двукратная чемпионка мира и Европы больше не будет страдать, как год назад. Теперь она снова готова бороться с лучшими, учить четверные и примерять корону. Получится ли на чемпионате России в Красноярске?