Победный талисман? Трусова пришла на пресс-конференцию с собакой в шубе

Домашний питомец по имени Тина второй день подряд сопровождает королеву четверных прыжков.

После победного проката произвольной программы российская фигуристка Александра Трусова пришла на пресс-конференцию не одна. Как и накануне, королеву четверных сопровождала её собака Тина. Однако на этот раз четвероногий друг был ещё и одет в шубу, что вызвало ещё больше умиления у окружающих.

Трусова взяла питомца прямо за стол и держала его на руках, отвечая на вопросы журналистов. Сидевшая рядом Евгения Медведева тоже периодически отвлекалась на четвёртую участницу пресс-конференции.

Присутствие собаки Трусова объясняет просто: "Она всегда со мной". Учитывая, что 15-летняя фигуристка ещё не знает поражений в этом сезоне, возможно, это победный талисман?