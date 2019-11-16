"Получили пощёчину". Дзюба оправдался за проигрыш Бельгии

Капитан российской сборной подробно рассказал о поражении в матче за первое место в группе.

— Сегодня Бельгия показала свой класс. 5 ударов — 4 гола, — начал Артём Дзюба в микст-зоне. — И вроде бы начиналось всё неплохо. Казалось, что можем что-то сделать, но сначала один гол, где не подстраховали Марио, потом второй гол. Такой неочевидный удар был... Мы в такие же моменты не забивали. Всё-таки сказался класс. Да и Азар огромную роль играет в команде.

Они указали на наши ошибки. Дали пощёчину нам. Четыре мы ещё не пропускали. Есть теперь над чем подумать. Это уровень чемпионата Европы и чемпионата мира. Топ-команды, — пояснил он.

Также Артём считает, что второй тайм внушил ему оптимизм.

— Станислав Саламович сказал, что это хорошая пища для размышления. Нам нужно ещё всё проанализировать. Возможно, надо играть в пять защитников, как они играют. В принципе, всё было так, как мы и готовились. У них были именно контратаки, стандартов особенно не было. Обидно, что они дают играть. Второй тайм внушает определённый оптимизм. Хотя и они, конечно, тоже подуспокоились, — заключил он.

Напомним, что сборная России проиграла Бельгии со счётом 1:4.