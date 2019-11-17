"Хорошие воспоминания". Экс-игрок "Зенита" Витсель вернулся в Питер с Бельгией

После победного для себя матча в Санкт-Петербурге нынешний игрок дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель пообщался с российскими журналистами.

Витсель снова в Петербурге pic.twitter.com/DdSEfZ3LUQ — Life | Спорт (@sport_lf) November 16, 2019

— Когда мы с Россией играли у себя дома, было легче. Они очень боролись, — отметил Витсель. — Сегодня была прекрасная атмосфера, полный стадион. Очень рад, что вернулся сюда. У меня остались хорошие воспоминания о "Зените". Играл тут и на чемпионате мира. Пока рано говорить, сыграем ли тут на Евро.

На чемпионате Европы каждая команда может стать сюрпризом. Даже Россия. Надеюсь, что мы дойдём до финала. Эта наша цель. Хотелось бы выступить лучше, чем на чемпионате мира, — признался он.

Напомним, матч Россия — Бельгия завершился со счётом 1:4.