Русского друга Макгрегора нокаутировал американец на турнире по кулачным боям

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Фото © mmafighting.com

Культовой второй части в этом противостоянии не случилось — Джейсон Найт перехитрил Артёма Лобова в более осторожном реванше. В Билокси (Миссисипи, США) состоялся турнир по правилам бокса на голых кулаках Bare Knuckle FC 9, в мейн ивенте которого Русский Молот потерпел досрочное поражение.

От повторного поединка Найта и Лобова ждали многого. Их первый бой в текущем году вывел индустрию кулачных боёв на новый уровень, а сами бойцы стали кровавыми звёздами. Крови, гематом и ссадин с лихвой было и в рематче, но сценарий поединка оказался далеко не тем, каким его видели фанаты в первой встрече американца и русского ирландца. Но следует отдать должное Артёму. Он с ударом гонга честно пытался продолжить кровавую феерию предыдущего боя, но Найт его в этом стремлении не поддержал. Американец проделал хорошую работу над ошибками и нашёл рецепт победы над своим визави. На этот раз 27-летний миссисипец не бросался на амбразуру, не летел вперёд сломя голову. Он, в первую очередь, думал этой головой…

Джейсон не стал принимать вызов Легенды "зарубиться кость в кость". Нет, он показал себя искусным стратегом. Вместо того чтобы принимать все удары оппонента лицом и корпусом, американский спортсмен удивил противника своими перемещениями и чувством дистанции. Он не только проваливал соперника из Дублина, но и очень точно по нему попадал. Да так, что уже в первом раунде левый глаз Лобова начал затекать.

В первых двух раундах Найт был гораздо быстрее и точнее, и можно уверенно признать его победителем на этом отрезке боя. В третьем раунде Лобов всё же смог приноровиться к неожиданному стилю Джейсона и найти контраргументы. К примеру, Русский Молот нашёл ключ к сокращению дистанции, делая это на "скачке". Как итог, в разы увеличилось количество точных попаданий. Четвёртый раунд также остался за Лобовым. Таким образом, финальный отрезок боя должен был определить победителя. Казалось, что вот-вот Артём сможет сжать волю в кулак и пойти на заключительный штурм, но этого не случилось…

Найт смог сберечь силы для точного попадания правым джебом. Лобов упал на канвас, схватившись за лицо. Поединок был остановлен.

После боя Артём отметил, что пока не знает, каким видит своё бойцовское будущее.

— Эмоции после поражения всегда очень плохие. Тем более после досрочного поражения. Из-за этого мне сейчас чертовски плохо вдвойне. Но такова реальность, ты не можешь изменить это. Теперь я просто должен принять это и двигаться вперёд. Я действительно не знаю, что ещё меня ждёт. Я должен поговорить с президентом BKFC Дэвидом Фельдманом и посмотреть, какая история будет дальше, рассказал Лобов.

Счёт встреч Артёма и Джейсона стал 1:1, но нужен ли третий поединок в этом противостоянии — вопрос… Учитывая, что эти парни делают кассу для данного промоушена и по большому счёту здесь нет больших имён для Артёма, почему бы и нет?

Не остался в стороне от прошедшего поединка и близкий друг Лобова Конор Макгрегор.

— Артём Лобов! Что за воин. Какое путешествие это было, приятель. Что это за путешествие! Ты поражал меня, братан, от мировых туров до турнира The Ultimate Fighter. Ты заслуживаешь весь мир и больше, мой брат! Поздравляю с очередной потрясающей битвой! Что за история! Братья по жизни. Поздравляю Джейсона Найта. Удивительный воин. Отличный бой, поделился своими эмоциями от увиденного Макгрегор.

И вправду, отличный бой. Но не совсем такой, каким его ожидали увидеть фанаты этого хардкорного вида единоборств.

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