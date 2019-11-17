Русского друга Макгрегора нокаутировал американец на турнире по кулачным боям

Культовой второй части в этом противостоянии не случилось — Джейсон Найт перехитрил Артёма Лобова в более осторожном реванше. В Билокси (Миссисипи, США) состоялся турнир по правилам бокса на голых кулаках Bare Knuckle FC 9, в мейн ивенте которого Русский Молот потерпел досрочное поражение.

От повторного поединка Найта и Лобова ждали многого. Их первый бой в текущем году вывел индустрию кулачных боёв на новый уровень, а сами бойцы стали кровавыми звёздами. Крови, гематом и ссадин с лихвой было и в рематче, но сценарий поединка оказался далеко не тем, каким его видели фанаты в первой встрече американца и русского ирландца. Но следует отдать должное Артёму. Он с ударом гонга честно пытался продолжить кровавую феерию предыдущего боя, но Найт его в этом стремлении не поддержал. Американец проделал хорошую работу над ошибками и нашёл рецепт победы над своим визави. На этот раз 27-летний миссисипец не бросался на амбразуру, не летел вперёд сломя голову. Он, в первую очередь, думал этой головой…

Джейсон не стал принимать вызов Легенды "зарубиться кость в кость". Нет, он показал себя искусным стратегом. Вместо того чтобы принимать все удары оппонента лицом и корпусом, американский спортсмен удивил противника своими перемещениями и чувством дистанции. Он не только проваливал соперника из Дублина, но и очень точно по нему попадал. Да так, что уже в первом раунде левый глаз Лобова начал затекать.

.@RusHammerMMA with a cut under the left eye heading into Round 4#BKFC9 pic.twitter.com/fJ2XpQn2P5 — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) November 17, 2019

В первых двух раундах Найт был гораздо быстрее и точнее, и можно уверенно признать его победителем на этом отрезке боя. В третьем раунде Лобов всё же смог приноровиться к неожиданному стилю Джейсона и найти контраргументы. К примеру, Русский Молот нашёл ключ к сокращению дистанции, делая это на "скачке". Как итог, в разы увеличилось количество точных попаданий. Четвёртый раунд также остался за Лобовым. Таким образом, финальный отрезок боя должен был определить победителя. Казалось, что вот-вот Артём сможет сжать волю в кулак и пойти на заключительный штурм, но этого не случилось…

Найт смог сберечь силы для точного попадания правым джебом. Лобов упал на канвас, схватившись за лицо. Поединок был остановлен.

.@Jasonthekid23 earning the knock down late in round 2...now we're into round 3 pic.twitter.com/Y7AoF5BmQx — Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) November 17, 2019

После боя Артём отметил, что пока не знает, каким видит своё бойцовское будущее.

— Эмоции после поражения всегда очень плохие. Тем более после досрочного поражения. Из-за этого мне сейчас чертовски плохо вдвойне. Но такова реальность, ты не можешь изменить это. Теперь я просто должен принять это и двигаться вперёд. Я действительно не знаю, что ещё меня ждёт. Я должен поговорить с президентом BKFC Дэвидом Фельдманом и посмотреть, какая история будет дальше, — рассказал Лобов.

Счёт встреч Артёма и Джейсона стал 1:1, но нужен ли третий поединок в этом противостоянии — вопрос… Учитывая, что эти парни делают кассу для данного промоушена и по большому счёту здесь нет больших имён для Артёма, почему бы и нет?

Не остался в стороне от прошедшего поединка и близкий друг Лобова Конор Макгрегор.

— Артём Лобов! Что за воин. Какое путешествие это было, приятель. Что это за путешествие! Ты поражал меня, братан, от мировых туров до турнира The Ultimate Fighter. Ты заслуживаешь весь мир и больше, мой брат! Поздравляю с очередной потрясающей битвой! Что за история! Братья по жизни. Поздравляю Джейсона Найта. Удивительный воин. Отличный бой, — поделился своими эмоциями от увиденного Макгрегор.

И вправду, отличный бой. Но не совсем такой, каким его ожидали увидеть фанаты этого хардкорного вида единоборств.