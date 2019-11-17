Европейцы уделали бразильцев. Как UFC разочаровал фанатов южноамериканского ММА

В Сан-Паулу прошёл турнир UFC Fight Night 164, в главном событии которого встретились топовый бразильский боец Роналду Соуза и польский флагман Ян Блахович. В ко-мейн-ивенте зрители увидели очередное выступление живой легенды Маурисиу Руа, аккомпанировал которой малоизвестный шотландец Пол Крейг.

Для Роналду Соузы (26-8-0) прошедший в родной Бразилии поединок стал первым в полутяжёлом весе. В последние годы фанаты UFC наблюдают тенденцию, когда топовые представители среднего веса, туманно представляя свои перспективы на завоевание пояса в родном весе, в отчаянии пытаются штурмом взять полутяжёлый вес. Так было с Люком Рокхолдом, так было с Крисом Вайдманом… Обоих экс-чемпионов UFC в среднем весе нещадно нокаутировали в этом опыте, что послужило поводом для язвительных высказываний со стороны Джона Джонса. Соуза избежал такой участи, но и выиграть у Яна Блаховича (25-8-0) не смог.

Первые два раунда 25-минутного противостояния оказались унылыми, скучными. Противники вязли в клинче у клетки, в котором чуть большую активность проявлял Аллигатор, но выглядело это убаюкивающе для болельщиков…

В третьей пятиминутке Ян вдруг вспомнил, зачем он преодолел путь в 9999 км из Польши в Бразилию, и на правах старожила полутяжёлого дивизиона стал преподавать дебютанту урок. Блахович был быстрее, точнее и выносливее. Соуза пытался работать первым номером, шёл вперёд, но поляк всё видел, точно встречая оппонента ударами с рук и точными хай-киками. У Аллигатора даже не получалось перевести противника на канвас да и продемонстрировать там своё мастерство в бразильском джиу-джитсу.

What a mystifying main event between Jan Błachowicz and "Jacaré" Souza - the modern masterpiece of meaningless feints, foot stomps, and wall 'n stall. How spoilt we are by the wondrous light heavyweight division. 👏 #UFCSP pic.twitter.com/hq6wNSs0dz — Kyle Johnson (@VonPreux) November 17, 2019

По итогам пяти раундов Блахович одержал уверенную победу, но всё же один из судей отдал победу Соузе. Любопытно…

В со-главном событии UFC Fight Night 164 именитый Маурисиу Руа (26-11-1) впервые за 17-летнюю карьеру отбился вничью. Изначально поединок против шотландского бойца Пола Крейга (12-4-1) складывался кошмарно для Шогуна. Бразилец по понятной, наверное, только ему причине принимал все удары Пола своей головой, стоя при этом у клетки. Сложно понять, чем руководствовался при этом Руа, но то, что это стало в очередной раз проверкой на прочность для его челюсти — факт.

Yes, Maurício "Shogun" Rua battled to a split draw in 2019 against a man called "Bearjew." This is light heavyweight MMA in all its preposterous glory. #UFCSP pic.twitter.com/ScDmRpSIxG — Kyle Johnson (@VonPreux) November 17, 2019

Выжив в первом раунде, Маурисиу активизировался во втором и третьем. Хозяин клетки всё чаще и чаще стал переводить соперника на канвас, пытаясь разбить британца добиванием в партере. Но и Крейг оказался живучим…

По итогам 15 минут судьи не увидели в этом противостоянии победителя, что, впрочем, неплохо для обоих соперников. В преддверии боя с Полом Руа отмечал, что его ждёт ещё максимум два боя в карьере, а потом всё — выход на заслуженную пенсию. Один из этих поединков прошёл, остался последний…

И наверняка прощальное выступление Шогуна в клетке пройдёт против кого-то из "динозавров ММА". Как жаль, что большинство из оппонентов яркого бразильца, в боях с которыми Руа стал суперзвездой, уже завершили свою карьеру или находятся вне UFC. Как жаль…

UFC Fight Night 164.

Сан-Паулу, Бразилия.

Результаты турнира.

Основной кард.

Ян Блахович победил Роналду Соузу раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).

Маурисиу Руа — Пол Крейг — ничья (29-28, 28-29, 28-28).

Шарлис Оливейра нокаутировал Джареда Гордона в первом раунде.

Андре Муниз победил Антонио Арройо единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Веллингтон Турман победил Маркуса Переса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).