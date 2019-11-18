Ковалёв назвал своих фанатов "профанами" за то, что они поставили на его победу

Российский боксёр рассказал на своей странице в "Инстаграме" о причинах проигрыша Саулю Альваресу. Также он признался, что хорошо заработал на этом бое.

Ковалев - о бое с Канело:



- Те, кто верил в мою победу над Канело и ставил на это деньги, вы - профаны в этом виде спортаpic.twitter.com/4RZXo8ryME — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) November 17, 2019

Сергей Ковалёв признался, что было невозможно выиграть у Альвареса из-за жёстких условий, которые были ему поставлены. Он элементарно не смог подойти к поединку в необходимой форме и нужном весе.

— Всем, кто верил, что я могу одержать победу над этим кабанчиком, кто поставил деньги, скажу, что алчность сыграла с вами злую шутку! Вы профаны в этом виде спорта, раз вы считали, что я смогу победить, — сказал Ковалёв у себя в сториз в "Инстаграме". — Я залез в эту весовую категорию с муками и бессонными ночами. Не понял даже, как до 11-го раунда дожил. Уже после 7-го бензин начал кончаться. Это было финансово интересное предложение.