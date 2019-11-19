После "дьяволов" команда Черчесова будет биться с "карликом". Требуем рекордов!

Сегодня наша сборная проведёт заключительный матч отборочного турнира на Евро-2020 против команды Сан-Марино, которая за всю свою историю одержала лишь одну победу. В победе парней Черчесова мы не сомневаемся, но что же нам даст этот матч?

Грусть от проигрыша дома бельгийцам ещё свежа, хоть мы и понимали, что это за команда. Сборная Бельгии — первая из всех, кому удалось пробиться на Евро-2020. Сделали это "красные дьяволы" с общим счётом 34:2 за девять матчей. Приятно, пожалуй, что эти два гола им забили как раз мы.

После крупного поражения от лучшей сборной мира (1:4) в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова сыграют с самой слабой командой согласно рейтингу ФИФА. Это команда Сан-Марино.

209-е место в рейтинге ФИФА

Главный тренер: Франко Варрелла

Прозвища: бело-голубые, "серениссима"

Имеет всего одну победу в своей истории

От того, что мы будем следить за другими группами, ничего не изменится. Мы могли сами на это повлиять, обыграв Бельгию. Теперь уже ничего не можем изменить. Очки с Сан-Марино не будут иметь принципиального значения Станислав Черчесов Фото © ТАСС / Ковалев Петр

Встречи России и Сан-Марино:

Отборочный турнир на Евро-2020:

08.06.2019. Россия — Сан-Марино — 9:0

Отборочный турнир на Евро-1996:

12.10.1994. Россия — Сан-Марино — 4:0.

07.06.1995. Сан-Марино — Россия — 0:7.

Предстоящая встреча уже никак не повлияет на наш рейтинг в отборочном турнире, так как по правилам матчи против команд, занимающих шестое место в группах, не учитываются. Но всё-таки кое-что эта встреча нам можем дать...

Рекорды, рекорды и ещё раз рекорды!

Что может порадовать болельщиков после поражения Бельгии? Конечно, рекорды! Наша первая встреча с Сан-Марино в этом отборе завершилась со счётом 9:0. И эта победа россиян стала самой крупной в истории. Так, может, теперь обыграть их, забив 10 голов? Шансы на это есть.

Особенно важной эта игра будет для капитана сборной России Артёма Дзюбы. Ему нужно выходить и забивать максимально много. Почему? Во-первых, форвард идёт в гонке бомбардиров отборочного турнира на пятом месте с девятью голами, у лидера Гарри Кейна (Англия) всего на три мяча больше.

Во-вторых, Дзюбе осталось забить шесть голов, чтобы догнать Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории сборной. У Кержакова их 30, а у Артёма — 24. Матч с Сан-Марино — хороший повод приблизиться или даже обойти это достижение.

Мы постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Только-только обсуждали это с ним. Но он больше хочет Кержакова догнать. "Семь завтра забью", — говорит он нам шутя Роман Зобнин

Каким получится этот матч и будут ли рекорды, узнаем с вами уже сегодня.

Евро-2020. Отборочный турнир. 10-й тур

Сан-Марино — Россия

Стадион "Сан-Марино" (Серравалле)

Начало — в 22:45 (мск)

Прямая трансляция: Первый канал