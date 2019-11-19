После "дьяволов" команда Черчесова будет биться с "карликом". Требуем рекордов!

Грусть от проигрыша дома бельгийцам ещё свежа, хоть мы и понимали, что это за команда. Сборная Бельгии — первая из всех, кому удалось пробиться на Евро-2020. Сделали это "красные дьяволы" с общим счётом 34:2 за девять матчей. Приятно, пожалуй, что эти два гола им забили как раз мы.
После крупного поражения от лучшей сборной мира (1:4) в Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова сыграют с самой слабой командой согласно рейтингу ФИФА. Это команда Сан-Марино.
- 209-е место в рейтинге ФИФА
- Главный тренер: Франко Варрелла
- Прозвища: бело-голубые, "серениссима"
- Имеет всего одну победу в своей истории
От того, что мы будем следить за другими группами, ничего не изменится. Мы могли сами на это повлиять, обыграв Бельгию. Теперь уже ничего не можем изменить. Очки с Сан-Марино не будут иметь принципиального значения
Станислав Черчесов
Фото © ТАСС / Ковалев Петр
Встречи России и Сан-Марино:
Отборочный турнир на Евро-2020:
- 08.06.2019. Россия — Сан-Марино — 9:0
Отборочный турнир на Евро-1996:
- 12.10.1994. Россия — Сан-Марино — 4:0.
- 07.06.1995. Сан-Марино — Россия — 0:7.
Предстоящая встреча уже никак не повлияет на наш рейтинг в отборочном турнире, так как по правилам матчи против команд, занимающих шестое место в группах, не учитываются. Но всё-таки кое-что эта встреча нам можем дать...
Рекорды, рекорды и ещё раз рекорды!
Что может порадовать болельщиков после поражения Бельгии? Конечно, рекорды! Наша первая встреча с Сан-Марино в этом отборе завершилась со счётом 9:0. И эта победа россиян стала самой крупной в истории. Так, может, теперь обыграть их, забив 10 голов? Шансы на это есть.
Особенно важной эта игра будет для капитана сборной России Артёма Дзюбы. Ему нужно выходить и забивать максимально много. Почему? Во-первых, форвард идёт в гонке бомбардиров отборочного турнира на пятом месте с девятью голами, у лидера Гарри Кейна (Англия) всего на три мяча больше.
Во-вторых, Дзюбе осталось забить шесть голов, чтобы догнать Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории сборной. У Кержакова их 30, а у Артёма — 24. Матч с Сан-Марино — хороший повод приблизиться или даже обойти это достижение.
Мы постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Только-только обсуждали это с ним. Но он больше хочет Кержакова догнать. "Семь завтра забью", — говорит он нам шутя
Роман Зобнин
Каким получится этот матч и будут ли рекорды, узнаем с вами уже сегодня.
Евро-2020. Отборочный турнир. 10-й тур
Сан-Марино — Россия
Стадион "Сан-Марино" (Серравалле)
Начало — в 22:45 (мск)
Прямая трансляция: Первый канал