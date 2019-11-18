Безумный взгляд и смирительная рубашка: новый эпатаж Медведевой в Москве

В воскресенье серебряный призёр Гран-при России Евгения Медведева представила московской публике новый показательный номер. В нём она каталась в подобии смирительной рубашки и изображала диалог с собой под песню Билли Айлиш. Выступление получилось настолько эпатажным, что к нему, как и к самой Медведевой, нельзя отнестись нейтрально: одни — в восторге, другие — в ужасе.

После выдающегося выступления на Гран-при России Евгения Медведева выглядела удовлетворённой, но не счастливой. Несмотря на личный рекорд, она не была опьянена своим прокатом, сетуя на помарки на вращении и дорожке шагов. Но журналисты так долго держали двукратную чемпионку мира в микст-зоне, что к тому времени уже Александра Трусова выдала свой мегапрокат и сместила Медведеву с промежуточного первого места. Именно тогда Евгения уже поняла, что финал Гран-при ей не светит, но отнеслась к этому философски.

— Давайте посчитаем баллы — пятое и второе место. Очевидно, что я не прохожу. Думала ли я о попадании в финал вчера? Нет, я думала о сегодняшней произвольной программе. В первых сезонах, когда всё выигрывала, даже не было в голове, что не попаду в финал: выходила, каталась и попадала, но сейчас я более профессионально отношусь ко всему, не забегаю вперёд, — призналась Медведева.

И буквально тут же подопечная Орсера раскрыла, чем заняты её мысли сейчас, сразу после чудесной произвольной программы.

— Сегодня уже расслаблюсь, увижу родных и друзей и уже буду концентрироваться на показательных выступлениях. Мы недавно поставили новый номер — в костюме я, правда, не уверена, он очень длинный, — продолжила фигуристка.

Показательные номера Медведевой — отдельная тема для обсуждения. Раньше ей их ставили Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Илья Авербух. В памяти фанатов до сих пор зажигательная Сейлор Мун и серьёзная "Кукушка". В последний сезон Медведева пустилась в эксперименты и ставила шоу-номера себе сама — получалось неоднозначно. И вот теперь фигуристка решила довериться канадскому хореографу Джоуи Расселу, который помог ей наконец-то воплотить на льду образ её любимой певицы Билли Айлиш.

Айлиш — мировой феномен, 17-летняя девушка, которая покорила сердца подростков упрощённым внутренним диалогом в своих песнях и сделала депрессивное повествование трендом номер один. И это как раз — идеальное попадание в психологическое состояние Медведевой, которая после скандального ухода от Этери Тутберидзе пытается вновь обрести себя.

У меня был сложный период в жизни. Я не тот человек, который жалуется, но давайте смотреть правде в глаза — мне было сложно Евгения Медведева Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Летом Медведева публично рассказала, что обожает Билли Айлиш, а хит Bad Guy — постоянно на повторе в её плеере. И буквально через несколько дней показательный номер под эту песню представила ... Алина Загитова, главная ментальная соперница Медведевой после Олимпиады 2018 года. Но с этим номером вышел внезапный скандал из-за плагиата. Загитова в итоге от него отказалась, и, как только Билли Айлиш "освободилась", её тут же взяла Медведева, застолбив за собой композицию dontwannabeyouanymore (в переводе на русский — "ябольшенехочубытьтобой"). Во время показательных выступлений перед московской публикой фигуристка впервые представила свой новый номер.

Шоу-номер Медведевой построен на параллелях с клипом Билли Айлиш: тотальное доминирование белого цвета, мешковатая одежда формата оверсайз (то самое длинное платье, из-за которого фигуристка переживала накануне), дёрганная хореография и попытка показать внутренний диалог. Айлиш делает это с помощью зеркала, Медведева — играет с камерой.

Номер Медведевой получился эпатажным: растрёпанные волосы, смирительная рубашка и безумный взгляд у некоторых вызвали ассоциации с героиней фильма "Звонок" Самарой Морган или сумасшедшей женой мистера Рочестера из "Джейн Эйр". Кто-то даже умудрялся находить плагиат из номера Александры Трусовой из-за такого же обратного кувырка на льду. Другие же уверены, что это самое душевное выступление фигуристки и настоящий моноспектакль на льду. Такая полярность мнений неудивительна — это часть образа Медведевой: её либо обожаешь, либо ненавидишь.

I don't wanna be you anymore в песне Айлиш — это обращение к самой себе. Медведева этим номером тоже словно обращается к самой себе из прошлого сезона и говорит: "Я больше не хочу быть тобой, не хочу злиться на всех и вся, не хочу постоянно падать на лёд и только говорить о своём возвращении". На Гран-при России Москва и весь мир увидели: Медведева теперь не только говорит, но и делает. Кажется, она действительно вернулась.