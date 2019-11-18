Нокаут года? Французский боец с вертушки вырубил ветерана UFC

Боец Дави Галлон из Франции ярким нокаутом победил Росса Пирсона (Англия) на турнире Probellum 1 в Лондоне.

Французский боец Дави Галлон в третьем раунде нокаутировал своего британского оппонента Росса Пирсона ударом ногой с вертушки. Такой приём ещё называют "раскат грома". У британца просто не было шанса. Он упал и на короткое время потерял сознание.

Отметим, что 35-летний Пирсон многие годы был звездой UFC. В лучшей бойцовской лиге он провёл 24 поединка. В общем у него 12 побед, 13 поражений и один несостоявшийся бой.