Нокаут года? Французский боец с вертушки вырубил ветерана UFC

Goodnight.— caposa (@Grabaka_Hitman) November 17, 2019
(Still can't believe this happened) pic.twitter.com/NuZKoNIbNE
Французский боец Дави Галлон в третьем раунде нокаутировал своего британского оппонента Росса Пирсона ударом ногой с вертушки. Такой приём ещё называют "раскат грома". У британца просто не было шанса. Он упал и на короткое время потерял сознание.
Отметим, что 35-летний Пирсон многие годы был звездой UFC. В лучшей бойцовской лиге он провёл 24 поединка. В общем у него 12 побед, 13 поражений и один несостоявшийся бой.