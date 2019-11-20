Чем Алексей Кудашов похож на Станислава Черчесова

СКА — это донор сборных России

По ходу сезона несколько десятков игроков СКА выступают за сборные разных возрастов. Ни один другой клуб не делегирует в различные сборные России такое количество игроков. Во время ноябрьской международной паузы СКА отправил в сборные 21 игрока.

Команда не разбрасывается, скупая игроков, а делает ставку на свою молодежь. Выращивает хоккеистов, которых потом привлекают в сборные России всех уровней.

Так, только во взрослую сборную на "Кубок Карьялы" попали сразу шестеро игроков СКА — вратарь Александр Самонов, защитники Ярослав Дыбленко и Артем Зуб (он тоже забил в Хабаровске), форварды Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Дмитрий Кагарлицкий. Правда, последний прибыл в Новогорск, но после консультации с врачами не поехал в Хельсинки из-за микротравмы.

У СКА есть глубина — это при том, что в состав ещё не вернулись все травмированные

Скоро главный тренер молодежки Валерий Брагин объявит состав на чемпионат мира в чешском Остраве. Есть подозрение, мы там увидим и Галенюка, и Марченко, и Василия Подколзина, и 17-летнего вратаря Ярослава Аскарова, которого уже называют новым Андреем Василевским.

Нам не хватает хороших центрфорвардов

Да, работу Алексея Кудашова в СКА и сборной России можно оценивать в позитивном ключе. Несмотря на два поражения на "Кубке Карьялы", сборная играла в остроатакующий оптимистичный хоккей, даже перебрасывая своих соперников.

Конечно, случались ошибки в обороне, которые не позволяли дать результат. Да, не удалось реализовать большинство "5 на 3" с чехами. Но это объясняется только тем, что состав молодой, набранный с нуля. Много дебютантов, а на "Кубке Карьялы" нашей сборной удалось провести лишь одну тренировку. Все это объективные факторы.

Главная цель — посмотреть перспективных игроков перед большими турнирами — чемпионатом мира и Олимпиадой в Пекине, и в Хельсинки это удалось. А еще обнажилась проблема, что в КХЛ мало готовят российских центрфорвардов. Вы назовите, кто из наших игроков выступает в центре первого звена своего клуба. В том-то и дело.

Нашим клубам КХЛ проще купить дешевого иностранца из АХЛ, чем подготовить своего российского игрока. А этот варяг из АХЛ, заработав деньги в России, потом вернется на родину и будет поливать нашу страну в каком-нибудь очередном подкасте. Ради чего тратить деньги на таких легионеров? Кому они нужны?

На Олимпиаде-1992 в нас тоже никто не верил

Хейтеры наводят панику, но не будем поддаваться эмоциям. Даже на "Кубке Карьялы" мы увидели много интересных находок.

Например, в матче с финнами (3:4) все три гола забили наши защитники, которые смело подключались к атаке. Рушан Рафиков сделал дубль в ворота Суоми (2+0). Еще один гол забил Дамир Шарипзянов, два очка на турнире набрал Артем Сергеев (0+2). При этом они не схватили минусы за полезность.

Нашими лучшими бомбардирами стали Дамир Жафяров (1+2) и Антон Бурдасов (0+3), которые выглядели достойно. Дубль сделал Никита Сошников (2+0), хотя у него неважная полезность (-3).

Еще отметим Кирилла Семенова (1+1), Андрея Кузьменко (0+2), Константина Окулова (0+2). Игрок "Авангарда" Семенов вообще стал находкой, выиграв 23 вбрасывания — больше всех в сборной. Вот такие ребята помогут решить проблему с центрфорвардами. Побольше бы таких!

Конечно, сразу построить большой дом нельзя. Но не забывайте, что СКА и сборная России пошли на новый олимпийский цикл. Старый завершен, там мы завоевали золото Пхенчхана.

Есть хороший пример в истории нашего спорта. Это Олимпиада-1992 в Альбервилле, куда наша команда поехала без своего флага и гимна. Как и Пхенчхане. Тогда состав был очень молод, никто на сборную СНГ не ставил. А она взяла и завоевала золото, победив в финале канадцев.

В том составе выступал молодой Алексей Ковалев. Недавно его спросили: "Какой месяц своей жизни вы бы прожили еще раз?"

— Тот февраль 1992-го, — ответил Ковалев. — Мы так лихо победили на Олимпиаде, что даже сами не поняли, как это произошло. Хотелось бы пережить тот турнир еще раз, но более вдумчиво.

Ну или посмотрите на сборную России по футболу, которую до старта домашнего чемпионата мира-2018 не полоскал только ленивый. Были даже заметки в газетах с кричащими заголовками "Пора уже уволить Станислава Черчесова!"

А эта команда едва не вышла в полуфинал чемпионата мира, что с Россией не случалось никогда.

Да, таких примеров в спорте очень много. И они нас учат главному: никогда нельзя критиковать человека, который занимается большой работой и еще ее не закончил. Как нельзя ругать скульптора, который еще в процессе и лепит свою Галатею.

Оценивайте результат по итогу. А для Кудашова это будет Олимпиада в Пекине. Его Галатея будет готова к 2022 году. Пока же идет процесс…