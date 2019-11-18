"Завтра семь забью". Дзюба хочет побить рекорд Кержакова в матче с Сан-Марино

Заключительный матч квалификации Евро-2020 может превратиться в бенефис капитана сборной России.

После поражения в матче со сборной Бельгии у России не осталось никаких турнирных задач в квалификационном этапе Евро-2020. Поэтому последний матч против команды Сан-Марино, по сути, уже формальность. В связи с этим на первый план выходят потенциальные голевые подвиги Артёма Дзюбы. Чтобы стать лучшим бомбардиром квалификационного турнира Евро-2020, ему нужно забить четыре гола. Чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России — семь.

— Постараемся помочь Дзюбе стать лучшим бомбардиром отбора. Только-только обсуждали с Артёмом. Он больше хочет Кержакова догнать. "Семь завтра забью", — говорит. Это шутка, конечно, — цитирует полузащитника сборной Романа Зобнина sport24.

В квалификации Евро-2020 Дзюба забил девять голов, всего за сборную — 24 (у Кержакова — 30). В первой игре против Сан-Марино капитан сборной оформил покер.