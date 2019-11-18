Фёдор Емельяненко: Я — динозавр в спорте, моя карьера идёт к завершению

Об этом известный российский боец рассказал на встрече со студентами в Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ.

Боец Фёдор Емельяненко заявил, что близок к завершению профессиональной карьеры.

— Моя карьера давно идёт к завершению. Мне уже 43 года, и я своего рода динозавр в спорте, — отметил он. — Но чувствую я себя хорошо, и здоровье позволяет мне выступать. Да и мне этого самому хочется. Понимаю, что мне предстоят последние бои. Хватит пальцев одной руки, чтобы посчитать, сколько мне осталось провести поединков.

Однако когда именно и с кем будет его последний бой, Емельяненко пока не знает.

— У меня впереди бой с Рэмпейджем, пока я готовлюсь к нему. Не знаю, что будет дальше. Уверен, что даже в Bellator пока не знают, с кем я буду драться потом, — заметил он.