Роковая красотка Загитова выпускает свою помаду в Японии

Олимпийская чемпионка помогла косметическому бренду, амбассадором которого она является.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова помогла японскому косметическому бренду выпустить лимитированную коллекцию. В неё входит в том числе помада Alina Red, названная в честь фигуристки. Загитова снялась в промофотосессии, где предстала во взрослом дерзком образе роковой красавицы.

Косметика с именем Загитовой появится в продаже с 1 января 2020 года.

А уже в эти выходные (22–24 ноября) олимпийская чемпионка выступит на Гран-при Японии в Саппоро. В случае успешного проката Загитова обеспечит себе участие в финале Гран-при текущего сезона. Пока на её счету второе место на турнире во французском Гренобле.