"Ничего святого". Емельяненко прокомментировал слова Конора о дагестанцах

Последний император на встрече со студентами в Москве высказался о громких словах ирландского бойца, который недавно приезжал в Россию.

— Отрицательно отношусь к трэш-току. Когда я начинал выступать, этого всего было мало. Тогда бойцы завоёвывали любовь фанатов собственным мастерством, но на сегодняшний день нет ничего святого. Сейчас без проблем отпускают колкости в сторону семьи, страны и так далее. Вот недавно Конор Макгрегор сказал некрасивые вещи о дагестанцах. Наши же бойцы сразу стали осуждать его, но они сами же занимаются тем же самым, — сказал Емельяненко.

Также Емельяненко отметил, что его соперники тоже старались вывести его из себя, но он не реагировал на это.