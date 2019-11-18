ЦСКА потерпел четвёртое поражение подряд, дома проиграв "Северстали"

Столичный хоккейный клуб ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на родном льду в овертайме уступил череповецкой "Северстали" — 1:2.
Гости открыли счёт на шестой минуте второго периода, наказав армейцев за удаление Кирилла Капризова. Заброшенной шайбой отметился нападающий Дмитрий Марковин.
Подопечным Игоря Никитина удалось сравнять счёт за пять минут до финальной сирены — Кирилл Капризов исправился за удаление, переведя игру в овертайм.
На второй минуте добавочного времени всё тот же Дмитрий Марковин точным броском принёс первую победу череповецкому клубу за последние 11 матчей. Для ЦСКА это поражение стало четвёртым кряду. Ранее армейцы проиграли "Нефтехимику" (1:4), "Спартаку" (2:3) и "Салавату Юлаеву" (2:5).
Регулярный чемпионат КХЛ
- ЦСКА (Москва) — "Северсталь" (Череповец) — 1:2 ОТ
- "Авангард" (Омск) — "Салават Юлаев" (Уфа) — 4:1
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) — "Динамо" (Москва) — 4:6